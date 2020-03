PSG : Neymar et Thiago Silva sont finalement rentrés au Brésil !

Dans : PSG.

Neymar et Thiago Silva ont finalement quitté la France pour le Brésil en prévenant auparavant le Paris Saint-Germain.

Alors que le doute planait sur la présence de Neymar et Thiago Silva en France, Le Parisien annonce ce mercredi midi que les deux joueurs brésiliens sont repartis vers leur pays. Neymar a quitté dès lundi son luxueux domicile de Bougival afin de rentrer au Brésil où il a retrouvé sa famille et ses proches, mais où là aussi la star offensive du PSG et de la Seleçao sera en confinement. De même, si lundi l’épouse de Thiago Silva annonçait qu’elle espérait pouvoir partir au Brésil, où l’épidémie de coronavirus est pour l’instant moins virulente, il semble que mardi soir le capitaine du Paris Saint-Germain et sa famille soient partis vers le Brésil au plus grand soulagement de la compagne de Thiago Silva.

On ne sait pas encore ce qu'il en est des autres footballeurs sud-américains du PSG, mais le club de la capitale a été informé des décisions de chacun de ses joueurs et a transmis un programme de travail physique à tout le monde. Reste désormais à savoir quand cette dure période se terminera et si les joueurs auront tous respecté le plan mis à leur disposition par le Paris Saint-Germain.