PSG : Neymar et Sergio Ramos forfaits contre Toulouse

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Déjà privé de Kylian Mbappé, le PSG devra faire sans Sergio Ramos et Neymar ce week-end face à Toulouse. Le club parisien a communiqué sur l’absence des deux joueurs, qui sont attendus en début de semaine prochaine à l’entraînement. « Suite à une gêne à l’adducteur, Neymar Jr poursuit ses soins et les entraînements individuels. Il reprendra les séances collectives en début de semaine prochaine », a notamment fait savoir le club parisien à propos de son meneur de jeu brésilien, qui souffrait d’une fracture de fatigue, puis d’un problème récurrent à la cheville et désormais d’un souci aux adducteurs visiblement.