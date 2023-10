PSG ‍: Neymar et Messi partis, Mbappé se fait encore éclipser

Dans : PSG.

Tête d’affiche du Paris Saint-Germain, surtout après les départs de Neymar et de Lionel Messi cet été, Kylian Mbappé se fait pourtant voler la vedette au Paris Saint-Germain. L’attaquant français n’est pas le Parisien qui fait vendre le plus de maillots, une recrue inattendue l’ayant dépassé dans ce domaine.

Ce n’est pas un hasard si l’on évoque parfois le « Kylian Saint-Germain ». Depuis sa signature en 2017, Kylian Mbappé a pris une dimension gigantesque au club de la capitale. Il n'est pas rare de voir le Français porter son équipe dans certains moments difficiles. En toute logique, le numéro 7 monopolise l’attention des défenseurs adverses, mais aussi celle des médias.

En revanche, Kylian Mbappé n’est pas forcément le principal chouchou des supporters du Paris Saint-Germain. L’international tricolore sera peut-être surpris d’apprendre qu’il n’est même pas le Parisien qui fait vendre le plus de maillots floqués à son nom. Malgré les départs des stars Neymar et Lionel Messi, plus populaires à l’échelle internationale, Kylian Mbappé n’arrive qu’en deuxième position dans cette hiérarchie.

Kang-in Lee devra faire ses preuves

D’après le journaliste Abdellah Boulma, c’est effectivement Kang-in Lee qui « devance légèrement » le gamin de Bondy. Il faut dire que le Paris Saint-Germain a fait grimper sa cote de popularité en Asie ces dernières années. Et l’on imagine que l’arrivée du Sud-Coréen cet été a encore attiré les projecteurs sur le champion de France en titre. Autant dire que Kang-in Lee représente déjà une très belle affaire sur le plan commercial.

Reste à savoir si l’ancien joueur de Majorque fera également grimper ses statistiques sportives. Après des performances prometteuses en pré-saison, le joueur recruté pour 22 millions d’euros a été stoppé dans son élan par une blessure, avant son départ pour les Jeux Asiatiques. Entre-temps, l’entraîneur Luis Enrique s’est fait une idée de son équipe type. Un sacré défi à relever pour Kang-in Lee.