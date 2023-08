PSG ‍: Neymar et Messi humiliés, les supporters s’expliquent

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Souvent critiqués lorsqu'ils étaient au PSG et même depuis qu'ils sont partis, Neymar et Lionel Messi ne sont pas dans le cœur des supporters parisiens. Le président du Collectif Ultra Paris (CUP) a expliqué pourquoi Kylian Mbappé était épargné malgré les nombreuses polémiques.

S'il est systématiquement annoncé sur le départ, qu'il provoque, parfois malgré lui des polémiques, Kylian Mbappé est sans cesse acclamé par le Parc des Princes. Le buteur de 24 ans est devenu le chouchou du public parisien qui est même capable de lui pardonner ses erreurs ou ses envies d'ailleurs. Contrairement à Neymar et Lionel Messi qui ont vécu un calvaire avec les fans du PSG. Leurs départs ont même été appréciés par le CUP. Son président, Romain Mabille, s'est exprimé sur les relations tumultueuses entre certains joueurs de Paris et les supporters ainsi que sur la raison de pourquoi Kylian Mbappé est toujours autant ovationné, alors qu'il souhaite quitter le club.

Les supporters ne reprochent rien à Mbappé

🗣💬 Romain Mabille, président du @Co_Ultras_Paris : "Depuis 2018, on a toujours été bienveillants et favorables à ce qu'une ambiance se recrée à Boulogne. Plus il y a du monde qui chante au Parc des Princes, mieux c'est. On veut un stade vivant et qui chante" #RMCLive pic.twitter.com/PHphoGWC5A — After Foot RMC (@AfterRMC) August 30, 2023

« Pourquoi on l’aurait mal accueilli ? On estime qu’on a le meilleur joueur du monde au PSG, issu de la région parisienne. Sur le terrain, au niveau de ses performances ou son professionnalisme, on n’a jamais rien eu à lui reprocher. On n’est pas au courant de tout ce qui se passe en interne donc prendre position, ce serait partir dans un chemin inconnu » a assuré le président du CUP, qui a également confirmé que les départs de Neymar et Messi sont une bonne nouvelle pour le PSG. « Je n’ai pas de haine envers ces joueurs. Ils font partie d’une période qui n’a pas marché. On ne peut pas faire jouer ces joueurs ensemble. Il n’y a pas de haine mais il fallait qu’ils partent pour le bien du club et repartir sur une page blanche » a assuré Romain Mabille lors de son passage dans l'After Foot sur RMC Sport. Kylian Mbappé reste le protégé du Parc, tandis que Neymar et Messi sont d'ores et déjà oubliés.