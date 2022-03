PSG : Neymar et Messi haussent le ton !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Victimes de fake-news, Neymar et Lionel Messi ont décidé de faire passer des messages au sujet des dernières heures avec le PSG.

Après l’immense déception de ce mercredi soir, le Paris SG va avoir du mal à garder le cap dans les prochains jours, tant le coeur n’y est plus. Le titre de champion de France, quasiment déjà en poche, ne fait plus forcément vibrer à Paris, d’autant que la concurrence est quasiment inexistante. Le PSG va surtout devoir s’attacher à tirer dans le même sens, et éviter les polémiques qui laissent à penser que cette saison 2021-2022 est à ranger au rayon des pires fiascos de ces dernières années.

Neymar et Donnarumma éteignent l'incendie

Neymar dévoile son échange avec Donnarumma :



Donna : « Désolé pour hier. Cette info est inacceptable. »



Neymar : « Amigo! Tranquille! Ça peut arriver dans le foot… On est une équipe et on est avec toi. T’es encore très jeune et tu vas beaucoup gagner ! Relève-toi et continue » pic.twitter.com/KHQ0jA9r37 — Actu Foot (@ActuFoot_) March 10, 2022

En ce qui concerne la vie du groupe, Neymar s’est rapidement chargé d’éteindre un incendie lancé dès la nuit de mercredi à jeudi, quand Marca a dévoilé qu’une bagarre avait éclaté dans le vestiaire entre Neymar et Donnarumma, chacun reprochant à l’autre d’avoir coûté un but. Le Brésilien a tenu à démentir ces faits dans un échanges WhatsApp entre les deux joueurs que l’ancien barcelonais a décidé de publier, histoire de montrer que tout était limpide entre eux. « Donna : « Désolé pour hier. Cette info est inacceptable. Neymar : « Amigo! Tranquille! Ça peut arriver dans le foot… On est une équipe et on est avec toi. T’es encore très jeune et tu vas beaucoup gagner ! Relève-toi et continue », a conclu le numéro 10 du PSG, accusé par le journal espagnol d’avoir surtout attaqué Donnarumma car sa préférence dans la guerre des goals va plutôt à Keylor Navas.

Lionel Messi est bien rentré avec le groupe hier soir à Paris. Fausse rumeur sur un possible séjour à Barcelone, même si les joueurs sont en repos aujourd'hui #PSG — Loïc Tanzi (@Tanziloic) March 10, 2022

De son côté, Lionel Messi a aussi chargé son clan de démentir l’information comme quoi il avait rejoint Barcelone à l’issue de la rencontre. RMC affirme que l’attaquant est revenu à Paris comme ses coéquipiers, en dépit du fait que son avion privé ait atterri dans la cité catalane dans la nuit de mercredi à jeudi. Néanmoins, plusieurs chaines espagnoles confirment que le joueur du PSG a préféré passer par Barcelone, comme il en a l’habitude après certains matchs de son équipe. Mais avec un match à venir ce dimanche à 13h00 face à Bordeaux, les Parisiens n’ont pas vraiment le temps de souffler, et devront vite se remettre dans le bain pour un match qui risque de voir le Parc des Princes montrer sa grande colère.