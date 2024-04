PSG ‍: Luis Enrique insulté, « ‍on est au-delà de la malhonnêteté ‍»

Dans : PSG.

Ces dernières semaines, Luis Enrique a essuyé de nombreuses critiques de la part des supporters et des observateurs du PSG. Mais le coach espagnol est le grand vainqueur de la qualification parisienne à Barcelone.

Après le match aller au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, Luis Enrique a été vivement critiqué pour ses choix. Fabian Ruiz plutôt que Warren Zaïre-Emery, Kang-in Lee titulaire, Marco Asensio en pointe… Les choix de l’entraîneur espagnol ont animé les débats pendant six jours. Mais depuis mardi soir, l’ex-sélectionneur de la Roja fait l’unanimité après la qualification du PSG pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Ses choix ont cette fois été payants, comme ceux d’aligner Kylian Mbappé en pointe et Bradley Barcola sur le côté gauche. Sur le plateau de Winamax TV, Walid Acherchour a estimé que Luis Enrique était le grand gagnant de la soirée à Paris et qu’il était désormais impossible de dire que l’entraîneur de 53 ans n’avait pas apporté sa touche au club de la capitale française.

« Ce qu’on n’a pas entendu la semaine dernière. C’est une pompe à vélo, personne ne comprend ses compositions d’équipe, sa communication, ses choix, il a tué Kylian Mbappé, tout ce que l’on n’a pas entendu… Ce que je vois aujourd’hui, c’est qu’après la phase de poules très compliquée en Ligue des Champions à l’extérieur, il a fait un choix fort au milieu de terrain, celui d’enlever Ugarte qui explosait défensivement et à la première relance. Et il a mis Vitinha en numéro six et déjà contre Dortmund, c’était beaucoup mieux. Contre la Real Sociedad, il se trompe avec Fabian Ruiz en numéro six et il change dès la mi-temps en remettant Vitinha à ce poste, le scénario du match change et le PSG est transfiguré. Depuis, le meilleur joueur de Paris, c’est Vitinha : choix gagnant » a argumenté Walid Acherchour avant de poursuivre son argumentaire.

Walid Acherchour monte au front pour défendre Luis Enrique

« Deuxième choix, sur Bradley Barcola. Beaucoup pensaient que c’était trop frêle pour le haut niveau, qu’il fallait mettre Mbappé à gauche. Mbappé à gauche est fantomatique au match aller, au retour avec Barcola à gauche c’est complètement différent. Qui sont les deux joueurs les plus importants de Paris au match retour ? Barcola et Vitinha. Si on estime que Luis Enrique n’a pas apporté au PSG cette saison, on est au-delà de la malhonnêteté. Il met 210 ME sur le banc contre Barcelone (Ramos, Kolo Muani et Ugarte) car il estime qu’il devait jouer comme ça et il est récompensé » a analysé le chroniqueur de Winamax et de RMC, pour qui Luis Enrique mérite davantage de respect alors qu’il est vivement critiqué dans les médias depuis plusieurs semaines et notamment dans l’After Foot, émission dans laquelle Daniel Riolo s’en est donné à cœur joie au sujet du coach parisien.