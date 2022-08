PSG : Neymar et Messi giflent les supporters

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Etincelants lors du succès à Clermont (5-0) samedi en Ligue 1, Neymar et Lionel Messi n’ont pas fait taire toutes les critiques. En cause, leur comportement au coup de sifflet final, lorsque les deux attaquants du Paris Saint-Germain ont zappé les supporters parisiens.

Bien sûr, il est encore trop tôt pour s’emballer. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que les débuts du Paris Saint-Germain sont prometteurs. Après le large succès contre le FC Nantes (4-0) au Trophée des Champions, les Parisiens ont enchaîné avec une nouvelle démonstration à Clermont. L’entraîneur Christophe Galtier peut tirer de nombreuses satisfactions après cette première journée de Ligue 1, à commencer par les performances de Neymar et de Lionel Messi, les deux anciens joueurs du Barça étant revenus après les vacances estivales avec de vrais bonnes intentions et un niveau jamais vu depuis qu'ils ont rejoint le PSG.

Neymar et Messi zappent les fans du PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Les deux stars du Paris Saint-Germain, en l’absence de Kylian Mbappé touché aux adducteurs, se sont montrées totalement impliquées et surtout efficaces. D’un côté, le Brésilien s’est offert un but et trois passes décisives, pendant que La Pulga entamait son championnat avec une offrande et deux réalisations, dont un joli geste acrobatique qui a incité les supporters clermontois à l’ovationner. C’était la soirée parfaite pour les deux amis, du moins jusqu’au coup de sifflet final. Pendant que leurs coéquipiers allaient fêter la victoire avec les plus de 600 supporters ayant fait le déplacement, Neymar et Lionel Messi préféraient filer au vestiaire sans prendre la peine de saluer les fans parisiens.

Tout allait bien dans ce match mais faut que Neymar et Messi refuse de saluer les supporters jsuis dégoûté — 𝑆/𝑜 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑒𝑙𝑒 🇲🇽 (@Isma783) August 6, 2022

Un comportement qui n’est pas passé inaperçu puisque des amoureux du Paris Saint-Germain ont souligné leur manque de reconnaissance sur les réseaux sociaux. Reste à savoir s’il s’agissait d’un simple oubli ou d’un geste totalement assumé, même si on a une petite idée puisque sur des images du direct à la télévision, on voit Luis Campos demander à Neymar d'aller saluer les fans, ce que ce dernier n'a pas fait préférant filer vers le vestiaire. Rappelons en effet que les deux Sud-Américains n’étaient pas les chouchous du Parc des Princes la saison dernière. Neymar et Lionel Messi avaient été ciblés par des sifflets après l’élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, des Ultras ayant même insulté les mamans et la famille des deux joueurs, le monde du football s'offusquant de cet accueil. Quelques mois plus tard, cet épisode n’a visiblement pas été oublié par Neymar et Messi, même s'ils doivent une revanche aux supporters en Ligue des champions et pas uniquement contre Clermont en Ligue 1.