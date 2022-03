Neymar et Messi sifflés, le PSG réagit

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Rarement une victoire 3-0 à domicile aura été saluée par une telle bronca. Ce pourtant le cas avec le succès du PSG face à Bordeaux ce dimanche.

Dès la présentation des équipes, les noms de nombreux joueurs parisiens ont été sifflés, et seulement Nuno Mendes et Kylian Mbappé ont été épargnés. Pour le reste, cela a été un mélange d’indifférence et de sifflets contre Pochettino, Neymar et surtout Messi. Si le Brésilien a déjà connu cette situation quand il avait émis le désir de rejoindre Barcelone à l’été 2019, l’Argentin a toujours été adulé par son propre public au Barça. Résultat, la claque est énorme pour les stars du PSG. Mauricio Pochettino a tenté de minimiser la vindicte populaire à l’encontre des anciens barcelonais, dans ses déclarations d’après-match. Comprenant la colère des supporters parisiens, le technicien argentin n’a pas voulu que cela tourne au règlement de comptes à l’encontre des deux joueurs offensifs, symboles des stars qui ont déçu mercredi soir à Madrid.

Pochettino parle d'injustice

« On peut comprendre la frustration, la déception de nos supporters. On ressent la même chose et on est tous ensemble dans cette frustration immense de ne pas aller plus loin en Champions League. Les sifflets ? C’était pour tout le monde. On est une équipe, on est tous ensemble. C’est une situation vraiment triste. Le focus, c’est de gagner le titre. On a de l’avance sur notre dauphin. La situation est difficile, on ne va pas changer le passé. Il faut essayer de se concentrer et gagner le titre mais également les prochains matches. Messi et Neymar sifflés ? Pour moi c’est injuste. Nous méritons tous cette colère des supporters, pas uniquement Neymar et Messi. Ce sont deux joueurs de classe mondiale. Il faut donc les respecter. Lorsque nous perdons ou gagnons, c’est toujours en équipe », a livré un Mauricio Pochettino qui sait que le fait de voir deux des meilleurs joueurs de cette décennie se faire siffler par leur propre public fait forcément tiquer. Ce fut notamment le cas avec un tweet de Cesc Fabregas, dégoûté de voir son copain Lionel Messi se faire sifflet, et déplorant que les supporters n'aient vraiment pas beaucoup de mémoire.