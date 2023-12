PSG ‍: Neymar et Messi accusés, ils harcelaient un joueur

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG a décidé de ne pas conserver Lionel Messi et Neymar et peu à peu les langues se délient concernant l'attitude de deux stars.

La révolution promise en 2022 par Nasser Al-Khelaifi n’a eu lieu qu’un an plus tard, mais le président qatari du Paris Saint-Germain a tenu ses promesses en poussant dehors Neymar et Lionel Messi. Si le champion du monde argentin était en fin de contrat et ne voulait pas prolonger à Paris, le Brésilien a lui été envoyé de force ou presque en Arabie Saoudite, où sa carrière a déjà tourné au fiasco. Si sportivement on ne sait pas encore ce que va finalement faire ce PSG sans les deux stars sud-américaines, il est clair que l’ambiance s’est assainie. Les joueurs encore présents dans le vestiaire parisien affichent une solidarité et une joie rarement vue ces dernières années. Et si on avait constaté que Leo Messi et Neymar avaient leurs chouchous sur le terrain, on commence à comprendre que les deux stars avaient également des joueurs dans le collimateur.

Vitinha revit après le départ de Messi et Neymar

Si l’inimitié entre la Pulga et Achraf Hakimi se voyait comme le nez au milieu du visage, Le Parisien affirme que Vitinha, le milieu de terrain portugais recruté en juillet 202 à Porto pour 45 millions d’euros, était dans le collimateur du duo Messi-Neymar. Au point même de perturber Vitinha, lequel revit depuis que les deux joueurs sont partis. « Le Portugais a souffert lors de sa première saison, victime du changement de système décidé par Galtier. Surtout, l’international était moqué en marge du vestiaire par des poids lourds comme Neymar et Messi, ce qui l’avait totalement inhibé. Désormais, Vitinha exprime davantage son potentiel », explique le quotidien francilien. Luis Enrique ne doit pas regretter cette véritable éclosion de l’ancien joueur de Porto, déjà auteur de quatre buts en Ligue 1, ce qui en fait le dauphin de Kylian Mbappé au classement des buteurs du PSG en Ligue 1.

Fier de cette équipe 🫡

+ 3 points ❤️💙 pic.twitter.com/BWnZExEEsO — Vítor Ferreira (@vitinha) December 3, 2023

Bien évidemment, Lionel Messi et Neymar ne répondront pas à cette accusation plutôt brutale, mais il est évident que les supporters du Paris Saint-Germain ne seront pas réellement étonnés de cette révélation sur l'attitude des deux joueurs. Le PSG va dorénavant devoir prouver que le départ des deux stars ne sera pas plus impactant que cela sur le plan des performances sportives. Et cela passe bien assurément par une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, avec pourquoi pas un Vitinha décisif. L'international portugais ferait alors la plus belle réponse à ses deux ennemis désormais partis du PSG.