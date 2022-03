PSG : Neymar et Lionel Messi condamnés au Qatar

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Mercredi soir à Madrid, le PSG a complètement failli face au Real. Les stars parisiennes essuient le plus de critiques, notamment Lionel Messi et Neymar si décevants depuis le début de saison. Deux joueurs qui ne sont plus indispensables pour Nasser Al-Khelaifi.

On le savait, le fiasco subi face au Real Madrid mercredi allait laisser des traces au PSG. Mais, cela pourrait dépasser toutes les attentes. La défaite 3-1 face aux Madrilènes a été non seulement le point final de la saison européenne du club mais aussi le dernier chapitre d'un exercice jusque-là peu maîtrisé par les Parisiens. Le niveau de jeu collectif n'a jamais été à la hauteur, du fait du coaching discutable de Mauricio Pochettino mais aussi des insuffisances notables des stars de l'équipe. Les deux joueurs qui symbolisent le plus ce constat sont Lionel Messi et Neymar.

Le PSG ne retiendra pas Lionel Messi et Neymar

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Les deux anciens acolytes du FC Barcelone, qui avaient marché sur l'Europe en 2015 en compagnie de Luis Suarez, étaient attendus à Paris comme les deux guides vers le sacre européen. Toutefois, l'un comme l'autre sont à des années lumière de leur niveau catalan. Le Brésilien reste à ce jour le transfert le plus cher de l'histoire du football avec les 222 millions d'euros investis par le PSG sur lui en 2017. Un prix peu rentabilisé au vu de ses absences répétées pour les matches depuis près de cinq ans. Quant à Messi, ses folles statistiques barcelonaises ont laissé place à un bilan de deux buts en Ligue 1 et un investissement personnel en-deçà du minimum syndical.

I’m crying PSG signed Messi, Neymar And Mbappe and didn’t make it through the round of 16 😭😭https://t.co/79sFavKDdq pic.twitter.com/g1i8JZwDFb — Rex🌐👑 (@RexfordKingsley) March 10, 2022

Tout cela n'a pas échappé à Nasser Al-Khelaifi, qui est parti à Doha peu après l'humiliation à Madrid, d'autant que leur prestation contre le Real était dans la même veine. Selon le média espagnol Don Balon, le président du PSG n'épargne pas ses deux stars qui portent une part de responsabilité dans l'élimination de mercredi. Ils ne bénéficient plus d'un statut particulier dans le vestiaire et, pire, leur place au PSG est en sursis. Le boss du club parisien est prêt à les céder au prochain mercato selon DonBalon. « Le PSG ne met pas Messi et Neymar en vente, mais il écoutera toute proposition du marché pour eux », écrivent-ils. Une façon de signifier la fin des espérances du club pour eux. Cependant, au vu de leur rémunération, il sera bien difficile d'imaginer les voir partir si facilement, et cela, le PSG le sait aussi très bien. Mais il s'agit également d'une façon de prouver à Mbappé qu'il y a désormais un leader dans cette équipe, et c'est bien le Français.