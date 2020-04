PSG : Neymar et De Bruyne à la table de CR7 et Messi, pas Mbappé

Dans : PSG.

Avec Neymar et Kylian Mbappé, le PSG possède assurément deux des dix meilleurs joueurs de la planète. Mais les classements varient selon les affinités de chacun…

Pour de nombreux observateurs, l’international tricolore a d’ores et déjà dépassé Neymar en raison de son plus grand professionnalisme et de son efficacité toujours plus impressionnante au fur et à mesure des mois. Mais sur le talent intrinsèque, Neymar reste au-dessus de Kylian Mbappé. C’est tout du moins l’avis exprimé par une véritable légende du football au micro de Sky Sports, à savoir Alessandro Del Piero. Attaquant historique de la grande Juventus Turin (290 buts en 705 matchs entre 1993 et 2012), celui qui est désormais consultant a placé Neymar aux côtés de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi… et Kevin De Bruyne dans son top 4.

Del Piero vote Neymar et De Bruyne mais snobe Mbappé

« Le meilleur joueur que j’ai affronté ? Beaucoup de joueurs m’ont marqué, j’en ai rencontré beaucoup. Il y a eu Baresi notamment. Mais je dois dire que Desailly était énorme. Je n’ai jamais réussi à rivaliser avec lui » a indiqué Del Piero avant de s’exprimer sur les meilleurs joueurs actuels. « En plus des monstres sacrés comme Neymar, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, j’aime beaucoup Kevin De Bruyne (Manchester City). Vraiment, je mets ces quatre joueurs devant tout le monde » a indiqué Alessandro Del Piero. Kylian Mbappé, qui ambitionne de devenir le meilleur joueur de la planète un jour, a donc encore du chemin à parcourir pour se faire une place dans le top 3 mondial même si évidemment, de nombreux consultants placeraient volontiers l’international tricolore devant Kevin De Bruyne voire même devant son partenaire du PSG, Neymar.