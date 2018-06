PSG : Neymar est mi-Messi, mi-Cristiano Ronaldo, l'énorme comparaison !

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Mondial.

Sélectionneur du Brésil lors du désastreux Mondial 2014, Luiz Felipe Scolari sera un spectateur attentif de la prochaine Coupe du Monde en Russie. Agé de 69 ans, le technicien italo-brésilien a toujours un regard aussi acéré sur le football mondial et c’est pour cela que le quotidien espagnol El Pais est venu l’interroger à quelques jours de l’ouverture de la Coupe du Monde. Scolari a notamment été interrogé sur le duel à trois et à distance entre Neymar, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi lors de ce Mondial.



Pour Luiz Felipe Scolari, les trois stars actuelles du football ne sont pas du tout comparables. « Ce sont des joueurs phénoménaux mais différents. Messi est un pur génie, Christian est un pur travailleur et Neymar est un joueur qui est un mélange de Messi et Cristiano Ronaldo. Même si leurs qualités sont différentes », a confié celui qui a notamment été le sélectionneur du Portugal et du Brésil, mais également coach de Chelsea ou plus récemment du Grémio. Avec la moitié de Lionel Messi et la moitié de Cristiano Ronaldo, grâce à Neymar, le PSG semble visiblement fait le bon choix en s'offrant le Brésilien, du moins si l'on en croit Scolari.