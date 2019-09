PSG : Neymar est indispensable, Pierre Ménès provoque Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Titularisé par Thomas Tuchel face à Strasbourg samedi soir, Neymar n’a pas été épargné par les supporters du Paris Saint-Germain.

Sifflé à chacune de ses prises de balle et visé par plusieurs banderoles, le Brésilien a répondu sur le terrain en inscrivant le but de la victoire dans le temps additionnel sur un geste d’anthologie. De quoi retourner le Parc des Princes ? Il en faudra peut-être un peu plus. Mais en l’espace de 90 minutes, l’international auriverde a rappelé à tout le monde qu’il était indispensable à l’équipe de Thomas Tuchel selon un Pierre Ménès très heureux de revoir le « Ney » en Ligue 1.

« J'ai du mal à comprendre qu'on puisse siffler un joueur de sa propre équipe. Je pense qu’en première période, cela s’est vu et que le PSG était presque inhibé de lui passer le ballon, de peur que cela soulève à chaque fois des sifflets. Les sifflets se sont un peu atténués au cours du match, et puis derrière il y a ce but qui évidemment change tout parce qu’il faut dire les choses comme elles sont : si Neymar n’est pas là, Paris ne gagne pas. Et puis je suis un mec qui aime le foot, je suis désolé, j'aime mieux voir un match avec Neymar que sans lui » a commenté le journaliste de Canal Plus, qui attend désormais avec impatience de revoir l’artiste brésilien en action. Rendez-vous dimanche prochain au Groupama Stadium de Lyon…