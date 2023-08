PSG ‍: Neymar défonce la porte du Barça

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Courtisé par l’Arabie Saoudite, Neymar ne veut pas entendre parler d’une autre destination que Barcelone. Mais le club catalan a-t-il les moyens de payer le salaire du n°10 du PSG ? Un gros doute existe à ce sujet…

Dimanche en début de soirée, l’information a été dévoilée par L’Equipe et a fait l’objet d’une bombe au Paris Saint-Germain : Neymar veut partir. Une mauvaise nouvelle pour Luis Enrique, qui imaginait la saison avec l’international brésilien mais globalement, cette information n’a fait pleurer personne d’autre dans la capitale. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos sont plutôt soulagés, eux qui cherchent une porte de sortie à Neymar depuis près d’un an et demi.

En quelques heures seulement, l’Arabie Saoudite a préparé son plan d’attaque pour recruter l’attaquant formé à Santos. D’après les informations de Sports Zone, Al-Hilal est déterminé à l’idée de réaliser un sensationnel coup double au PSG en recrutant Marco Verratti et Neymar. Le club saoudien a les moyens pour payer un transfert au champion de France en titre et assumer le salaire du joueur. Mais à cette heure, Neymar ne souhaite pas entendre parler d’un transfert vers le championnat saoudien.

Neymar est certain que le Barça a les moyens de le payer

Si le joueur de 31 ans a donné son accord pour partir, c’est avant tout dans le but de rejoindre le FC Barcelone. Et selon le média, la confiance règne de manière étonnante au sein du clan Neymar au sujet de la capacité du Barça à faire de la place au sein de son effectif pour payer le salaire du Ney. « L’indemnité de transfert, quant à elle, est un frein » ajoute tout de même Sports Zone, pour qui il ne sera pas simple pour le FC Barcelone de conclure une telle opération. D’un point de vue sportif, on peut également se demander si Xavi veut s’encombrer d’un joueur spécial à tous points de vue… footballistiquement mais également dans sa gestion au quotidien.

Interrogé à ce sujet après la victoire de son équipe contre Tottenham en match amical, Xavi a répondu avec prudence en bottant en touche pour ne pas se mettre en porte à faux. « Neymar ? Je ne peux rien avancer. L'année dernière, j'ai déjà mentionné le nom d'un joueur d'une autre équipe et ils se sont fâchés. D'ici jusqu'à la fin du marché, on verra » a simplement indiqué l’entraîneur du Barça, ne voulant pas s’attirer les foudres du Qatar en parlant d’un joueur sous contrat avec le Paris Saint-Germain. Notons par ailleurs que selon Sport, Joan Laporta a rencontré Xavi au cours des dernières heures dans le but de le convaincre de l’opportunité géniale que représente le retour de Neymar. Le patron du Barça planche déjà sur le montage financier qui va lui permettre de faire revenir l’actuel n°10 du Paris Saint-Germain, preuve que le Barça est déterminé à faire revenir son ancien joyau.