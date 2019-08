PSG : Neymar casse toi ! Daniel Riolo dit bravo aux Ultras !

Dans : PSG, Ligue 1.

Dimanche soir, le Collectif Ultras Paris a sorti l'artillerie lourde contre Neymar, avec des banderoles et un chant très peu courtois à l'intention de la star brésilienne du Paris Saint-Germain. Alors que de nombreuses voix se sont élevées pour regretter l'attitude des supporters les plus chauds du PSG, Daniel Riolo estime lui que le CUP n'avait pas à s'excuser et qu'au contraire Neymar n'avait que ce qu'il mérite. Et le journaliste de RMC de s'en prendre aussi aux joueurs du Paris SG pour les propos tenus ensuite sur le cas Neymar.

Pour Daniel Riolo, trop c'est trop. « Il y a quand même très très peu de chances que Neymar rejoue pour le PSG. Mais ce qui m’a interpellé dimanche soir, c’est son absence au stade, mais les banderoles et les chants cela ne m’a pas surpris, je m’y attendais. C’était impossible qu’il en soit autrement. Mais ce qui m’interpelle c’est après la fin du match et c’est là que je vois la déconnexion entre les joueurs et le public (...) Ce mec-là est une star, il a reçu un accueil de star, il fait deux demi-saisons, il fait une collection monumentale de déclarations dégueulasses sur le PSG, . Il est en termes de notoriété sur la pente méga descendante. Et on veut que le public souhaite qu’il rester ? La déclaration de Verratti et des autres joueurs sur Neymar je veux bien la comprendre, car ils sont avec lui au quotidien, mais il faut aussi qu’ils comprennent la réaction du public. Tuchel doit comprendre le public et pas dire qu’il comprend sans comprendre. Les joueurs, fermez là ! Ne dites rien ! Le public ne veut plus voir la tronche de Neymar et il a raison ! Le côté « sans Neymar on sera moins fort c’est bidon », l’excuse est inaudible », a confié un Daniel Riolo, quie ne va pas pleurer si Neymar part d'ici la fin du mercato.