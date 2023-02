PSG : Neymar blessé, il lance une bombe

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Blessé à la cheville, Neymar est d’ores et déjà forfait pour le choc entre le PSG et l’OM au Vélodrome le week-end prochain. Un casse-tête de plus pour Christophe Galtier qui peut cependant compter sur un Kylian Mbappé déjà revenu à 100%. Mais sans le numéro 10 brésilien, Paris semble moins bien armé. Quoi que.

Buteur contre Lille dimanche après-midi au Parc des Princes, Neymar a finalement vécu une sale journée. Tout avait bien commencé mais la suite des évènements a été terrible pour le Brésilien, victime d’une nouvelle blessure à la cheville et qui a été contraint de sortir sur civière. D’ores et déjà forfait pour le déplacement à Marseille la semaine prochaine, le numéro dix du Paris Saint-Germain est par ailleurs très incertain pour le match contre le Bayern Munich le 8 mars prochain à l’Allianz Arena en Ligue des champions. Un coup dur pour le PSG… ou pas. Car selon Daniel Riolo, qui s'est confié au micro de RMC dimanche soir, la blessure de Neymar ne va pas hanter les nuits de Christophe Galtier. Et même bien au contraire.

La blessure de Neymar, un soulagement pour Galtier ?

« En interne, beaucoup espèrent que la blessure de Neymar dure, comme ça au moins les décisions seront faciles à prendre. Comme il est plus facile de jouer sans lui qu’avec lui, cela permettra à l’équipe d’être beaucoup plus compacte. Je précise que pour sa santé, même si je ne suis pas fan du joueur, évidemment que je ne lui souhaite aucun mal. Mais si je parle pour le jeu de l’équipe et du PSG, c’est plutôt une bonne nouvelle s’il n’est pas là. Et je ne suis pas le seul à dire, car le je répète, au club, certain espèrent que l’absence dure un peu et que Neymar ne soit pas là contre l’OM et face au Bayern Munich en Ligue des Champions », a détaillé Daniel Riolo, pour qui la blessure de l’ancien attaquant du FC Barcelone fait paradoxalement le bonheur du PSG, dont le staff sait pertinemment qu’il sera impossible de faire un résultat à Munich en alignant le trio Neymar-Messi-Mbappé.

La détresse de Neymar, soutenu par Mbappé

Dès lors, la blessure de Neymar pourrait finalement -indirectement- être une bonne nouvelle pour Christophe Galtier, qui n’aurait pas à se creuser à la tête et qui alignerait une attaque composée uniquement de Lionel Messi et de Kylian Mbappé à Munich. La joie interne au PSG contraste avec la tristesse de Neymar, lequel a publié un message fataliste sur Instagram en écrivant « Again and again (encore et encore) » avec une photo de sa cheville immobilisée. Un message auquel Kylian Mbappé a répondu en apportant tout son soutien au meneur de jeu brésilien. La course contre la montre est désormais enclenchée pour Neymar, qui fera le maximum afin de revenir pour jouer le huitième de finale retour de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Son forfait pour le match face à l’OM, dimanche soir au Vélodrome, est en revanche acté. Reste à savoir si du côté des supporters parisiens, on estime également que l’absence de Neymar est une bonne nouvelle.