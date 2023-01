PSG : Neymar au plus mal, il va lâcher l'affaire !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a concédé une nouvelle défaite ce dimanche soir en Ligue 1 face à Rennes. La prestation de certains joueurs, comme Neymar, agace. Le Brésilien n'a plus la tête au football depuis l'échec en Coupe du monde affirment certains observateurs.

Les champions de France connaissent quelques difficultés importantes en ce début d'année 2023. Si le PSG s'était montré parfait avant la trêve liée à la Coupe du monde 2022 au Qatar, les hommes de Christophe Galtier ont déjà connu la défaite à deux reprises face à Lens puis Rennes. En plus des mauvais résultats, c'est la manière et le niveau de jeu de certains qui inquiètent. Parmi les joueurs qui ont du mal à retrouver leur niveau, on peut citer Neymar Jr. Le Brésilien, très marqué par l'élimination précoce de sa sélection pendant le Mondial, n'affiche plus le niveau qui était le sien en début de saison. Entre nonchalance, agacement et provocations, Neymar va devoir trouver les bons ingrédients pour se remettre d'aplomb très vite, sous peine de connaître de nouvelles désillusions avec le PSG. Pour Jean-Claude Darmon, l'ancien du Barça montre des signes préoccupants.

Neymar irrécupérable au PSG ?

Je crois on s’en rend pas compte, mais il existe une compilation de plus de 3 min uniquement sur des sombrero de Neymar !pic.twitter.com/qZk19Yt3I3 — Conte2Foot (@Conte2Foot) January 9, 2023

Sur l'antenne d'Europe 1, l'homme d'affaires et grand fan de football n'a en effet pas fait dans la langue de bois au sujet du Brésilien. « Le Paris Saint-Germain était invaincu jusqu'au mois de décembre, vous l'avez peut-être tous oublié. Et ce sont les mêmes joueurs. Il y a la Coupe du monde qui est passée. Le PSG n'a que des internationaux épuisés moralement et physiquement. Il n'y a pas un joueur qui rentre sur le terrain en pensant qu'il ne veut pas gagner. Démotivés ? Je ne peux pas le croire. Mais l'aspect psychologique pèse lourd. Il y a des joueurs qui se battent et des joueurs qui laissent aller. Neymar, j'ai l'impression qu'il n'assumera pas l'échec de la Coupe du monde. Cela pèse lourd dans sa vie », a notamment indiqué Jean-Claude Darmon, pas totalement rassuré par la fin de saison que pourrait faire Neymar.

Neymar se fait réveiller par Christophe Galtier

Concernant le reste de l'équipe, il pense comme de nombreux fans et observateurs, que certains joueurs l'équipe de Christophe Galtier ne sont pas au niveau d'un projet comme celui du PSG. Pourtant, les joueurs parisiens ont pour beaucoup tenu leur rang lors du rendez-vous du Qatar. Lionel Messi a remporté le titre, Kylian Mbappé a été intenable et meilleur buteur, et Achraf Hakimi a fait sensation avec le Maroc. En revanche, pour les Brésiliens, cela a tourné à la catastrophe puisque même Marquinhos semble avoir lâché moralement après l'échec face à la Croatie, où il a été personnellement impliqué. Une situation pesante que Christophe Galtier veut faire oublier par ses troupes, comme il l'a confié après la défaite à Rennes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

« Si c'est une question de temps, ça urge. Évidemment qu'il va falloir qu'on retrouve beaucoup plus de jeu et de liant entre les lignes. Il faut qu'on retrouve beaucoup plus de rythme, d'intensité et de relation technique entre les uns et les autres. Je ne vais pas parler d'inquiétude, mais il doit y avoir une prise de conscience. On peut trouver 1000 excuses, mais la Coupe du monde est finie », a rappelé l'entraineur du PSG, qui ne veut pas payer les pots cassés de ce calendrier mondial biscornu avec une Coupe du monde en plein milieu de la saison. Pour le PSG, il va falloir que les stars et notamment Neymar fassent mentir les oiseaux de mauvais augure, qui prévoyaient un Brésilien bien moins concentré après le Mondial. Au "Ney" de réagir, sans quoi la suite de la saison pourrait paraitre bien longue. Et même la suite de sa carrière au PSG.