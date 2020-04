PSG : Neymar au Barça pour sortir de la crise

Dans : PSG.

Du côté de Barcelone on est certain que Neymar est toujours l'objectif n°1 lors du prochain mercato, le Brésilien du PSG peut relancer le club catalan après le tragique épisode du coronavirus.

Les raisons de se réjouir sont très maigres en Espagne où l’épidémie de coronavirus fait des ravages comme partout dans le monde. Alors, en se tournant vers le prochain mercato, cela permet de penser à autre chose, et d’envisager l’avenir de manière plus optimiste. Ce samedi, le Mundo Deportivo revient sur un sujet qui est le feuilleton le plus suivis depuis 2017 et le départ de Neymar du FC Barcelone. Revenant sur le dernier marché estival des transferts, le quotidien sportif catalan explique que le joueur brésilien du Paris Saint-Germain avait donné son accord au Barça, même si dans le même temps le Real Madrid faisait tout pour essayer de s’offrir Neymar. Si le PSG discutait bien avec Florentino Perez, avec l’aval de l’attaquant brésilien, ce dernier aurait donné sa parole à Josep Maria Bartomeu qu’il n’irait pas chez les Merengue.

Quoi qu’il en soit, même si Neymar semble désormais très bien vivre au Paris Saint-Germain, le dossier du joueur de la Seleçao est toujours en haut de la pile sur le bureau du président barcelonais. « Plus que jamais, il faudra faire venir les fans au Camp Nou lorsque les effets de la pandémie se calmeront et il faudra les enthousiasmer pour une équipe qui gagne et une équipe qui les encourage à consommer « Barça ». En ce sens, on considère que le retour de Neymar, qui devra faire un énorme mea culpa, aurait une valeur stratégique élevée », explique Fernando Polo. Le PSG a probablement un avis différent sur ce sujet, mais dans la situation actuelle on ne peut jurer de rien.