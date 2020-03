PSG : Neymar-Al Khelaïfi, ça va chauffer cet été, l'Espagne l'annonce

Dans : PSG.

Tout proche de rapatrier Neymar lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone va logiquement retenter sa chance en 2020 du côté du Paris Saint-Germain.

Même s’il n’affiche pas vraiment son meilleur visage à l'heure actuelle, l'international brésilien continue d’apporter énormément au PSG. Auteur de 17 buts et de 10 passes décisives en 21 matchs toutes compétitions confondues cette saison, le joueur de 28 ans a notamment aidé son équipe à se qualifier pour la finale de la Coupe de France mercredi, en marquant le penalty décisif contre l’OL (5-1). Malgré toutes ces bonnes choses, Neymar a toujours la tête ailleurs. S’il se dit heureux à Paris, où il envisage même de prolonger son contrat au-delà de 2022, le Ney est toujours dans le viseur de Barcelone, et semble prêt à aller très loin pour revenir en Catalogne selon Donbalon.

« Neymar est encore une fois la priorité absolue du Barça pour l'été prochain. Comme en 2019, les dirigeants travailleront jour et nuit pour obtenir le retour du Brésilien. La star du PSG n'hésitera pas à refaire sa rébellion pour retourner au Barça. Leo Messi va insister en demandant à sa direction de faire son maximum », explique le média espagnol. Malgré tout, ce transfert XXL ne sera pas facile à réaliser, et le FCB a donc déjà prévu un plan B. Il s’agit de Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), qui est une vraie alternative à 80 millions d’euros, en plus de la piste menant à Lautaro Martínez (Inter Milan). Autant dire que le Barça se pare à toute éventualité avec Neymar, la meilleure comme la pire. Le PSG n’a donc pas fini de trembler pour son Neymar...