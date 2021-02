PSG : Neymar accusé de tout et de rien !

Dans : PSG.

Pour Stéphane Bitton, il faut se montrer plus compréhensif avec Neymar et simplement profiter de son génie sur le terrain.

Depuis son arrivée à Paris en 2017, Neymar a du mal à faire l'unanimité. Si les performances du milieu offensif sur le terrain sont souvent exceptionnelles, c'est plus pour ce qui se passe en dehors qui nuit à l'image du Brésilien. Souvent blessé lors des moments importants, comme lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions contre Barcelone, le numéro 10 est critiqué pour son hygiène de vie. Il est vrai qu'entre les allers-retours express au Brésil ou encore les nuits à passer aux jeux-vidéos, l'ancienne star du Barça ne semble pas mettre toutes les chances de son côté pour être au top physiquement. Au cours de sa chronique pour France Bleu Paris, Stéphane Bitton a dénoncé le Neymar-Bashing, prenant la défense du joueur.

« J’ai envie de prendre la défense de Neymar. On va revenir à la dernière polémique, il est reproché à Neymar d’être sur les réseaux sociaux à 3h56 du matin. Evidemment, ce n’est pas un horaire habituel car il suit une émission de télé-réalité brésilienne et qu’il réagit. Je pense qu’il faut laisser tranquille Neymar. On accepte Neymar comme il est ou on ne l’accepte pas. À partir du moment où on a décidé que c’était un joueur exceptionnel, avec des statistiques exceptionnelles avec le PSG, on le prend comme il est. Leonardo a raison, son engagement sur le terrain a été irréprochable. ll ne préfère pas faire la fête, ça fait partie de sa vie et du personnage. Il faut l’accepter ou pas. On acceptait Eric Cantona avec ses coups de gueule. On l’a oublié maintenant parce qu’il est un peu plus âgé, mais il y a eu aussi des affaires pas très sympathiques qui ont été dites sur Cristiano Ronaldo. Quand il est là, ce qu’il apporte sur le terrain est génial et hyper agréable. Il y a peu de joueurs de cette qualité qui ont porté le maillot du PSG. Il faut se réjouir de l’avoir. Moi, j’aime Neymar et je souhaite le voir continuer à Paris » a déclaré le journaliste. Un avis partagé par Didier Roustan, qui estime que le PSG doit laisser une certaine liberté à Neymar pour pouvoir profiter du meilleur niveau de son joueur.