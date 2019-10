PSG : Neymar a un nouveau titre, et il est étonnant

Dans : PSG, Ligue 1.

Même si son but n'a pas été décisif pour le Paris Saint-Germain, Neymar a encore attendu les dernières minutes du match contre Angers pour y aller de sa réalisation. C'est précisément à la 90e minute que la star brésilienne a marqué le quatrième et dernier but du PSG face à son dauphin, Angers, ce samedi soir au Paric des Princes. Comme le relève Opta Jean, pour la quatrième fois cette saison, Neymar a marqué un but après la 70e minute en Ligue 1 depuis le début du championnat, ce qu'aucun autre joueur n'a fait.

Et plus fort encore, trois de ces quatres buts ont été inscrits après le 87e minute (88e contre l'Olympique Lyonnais, 90e+2 contre Strasbourg et 90e contre le SCO). Seule sa réalisation contre Bordeaux dénote à la règle puisque le but victorieux de Neymar pour le PSG a été marqué à la 70e.