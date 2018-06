PSG : Neymar à Madrid ? Un vrai cauchemar impossible à vivre

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Questionné sur la rumeur menant Neymar au Real Madrid lors de ce mercato estival, Ivan Rakitic pense que son ancien coéquipier du Barça restera au Paris Saint-Germain.

Même s'il semble impossible, tant le club de la capitale française a besoin de Neymar pour franchir un cap en Ligue des Champions sous les ordres de Thomas Tuchel la saison prochaine, le potentiel transfert de Neymar au Real continue de faire couler beaucoup d'encre. Certains médias espagnols estiment que le retour de la star brésilienne en Liga est encore possible pour cet été. Mais chez Ivan Rakitic, le son de cloche est tout à fait différent.

« Neymar au Real Madrid ? J’espère que non ! Je comprends les gens qui doivent suivre leur voie et prendre leurs décisions. Je sais que Neymar est très heureux à Paris, mais je sais aussi qu’il y a un an il était très heureux à Barcelone et pourtant il est parti. À choisir, je préfère qu’il reste à Paris ! », a lancé, sur le quotidien madrilène Marca, le milieu de terrain du FC Barcelone, qui ne souhaite donc pas recroiser le chemin de Neymar. Ce qui ferait le bonheur du PSG.