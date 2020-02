PSG : Neymar a été nul, Riolo le désigne coupable !

Dans : PSG.

Buteur mais très décevant le reste du match face au Borussia Dortmund mardi en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Neymar a cartonné la gestion du PSG après la rencontre.

« C'est difficile de rester quatre matchs sans jouer. Ce n'est pas mon choix, c'est le club qui a pris la décision, les médecins. On a beaucoup parlé. Moi, je n'ai pas aimé. Je voulais jouer, je me sentais bien » a notamment indiqué la star du Paris Saint-Germain après la défaite 2-1 à Dortmund. Des déclarations qui ont fait couler beaucoup d’encre et qui ont bien évidemment fait réagir Daniel Riolo. Dans un édito publié sur le site de RMC, le journaliste n’a pas épargné le PSG pour sa gestion du cas Neymar. Mais avant toute chose, le polémiste a tenu à mettre Neymar devant ses responsabilités en le cartonnant comme rarement.

« Il a été nul. On l’a tous vu. Lui aussi. En sortant du stade, il a trouvé un micro pour proposer l’excuse idéale : Le manque de rythme. Mieux, c’est à cause du club s’il n’a pas joué depuis la veille de son anniversaire début février. Le doc ? Le coach ? Le directeur sportif ? Il ne dit pas qui est le fautif. Ce qu’on sait nous, en revanche, c’est que la gestion de ce club est toujours aussi grotesque. Et on sait aussi que les propos de Neymar vont faire du bruit et être commenté pendant trois semaines. Le PSG est devenu un Neymar FC. Ses caprices insupportables de l’été ont été oubliés. Le succès doit venir de lui. Tout le club est à genoux et le sera jusqu’au match retour. Il a intérêt à être bon et à qualifier le PSG » a pesté Daniel Riolo, très remonté à l’encontre d’un Neymar qu’il juge principal responsable de son absence de trois semaines ayant causé son mauvais match à Dortmund. Désormais, le Brésilien a 20 jours pour retrouver le rythme avant le match retour au Parc des Princes face aux Allemands. Cette fois, il n’y aura pas d’excuse possible…