PSG-Newcastle ‍: Règlement de compte en plein Paris

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Nuit compliquée et agitée à Paris à la veille du match face à Newcastle. Des hooligans/supporters du PSG ont pourchassé des fans du club anglais dans la ville en réponse à des provocations lors du match aller.

Arrivés ce lundi après-midi en vue du match de mardi face au Paris SG, les fans de Newcastle ont été accueillis très froidement par leurs homologues parisiens. Selon les comptes spécialisés sur les déplacements des supporters, ce rendez-vous était très attendu par les fans du club de la capitale, en raison de plusieurs incidents qui avaient eu lieu dans le nord de l’Angleterre en marge du match aller. Grâce aux réseaux sociaux et à la faible discrétion des supporters de Newcastle, même si cela n’excuse en rien le comportement qui en a découlé, des groupes de « supporters » du PSG ont attaqué les Anglais dans des bars et restaurants du club de la capitale pendant toute la soirée et une partie de la nuit de mardi à mercredi. Des jets de projectiles et des agressions à coup de batte ont été répertoriées, tandis que des fumigènes ont aussi été lancés dans les établissements où les fans de Newcastle avaient pris place.

PSG ultras attacking a pub full of Newcastle fans in Paris tonight😳 pic.twitter.com/Li4hH8469n — Football Away Days (@AwayDays_) November 27, 2023

Newcastle tente d'appeler au calme

De nouveaux incidents entre supporters qui sévissent désormais de plus en plus souvent en marge des matchs européens. Surtout que, toujours selon les sites spécialisés du suivi des supporters, ce rendez-vous était déjà considéré comme chaud sachant que les fans de Newcastle avaient été prévenus de ne pas venir en France sous peine de représailles. Les supporters du PSG estiment avoir été mal reçus dans la cité anglaise le mois dernier, avec plusieurs incartades musclées sur des petits groupes. A noter que les médias de Newcastle ont demandé à leurs fans de rester discrets dans les heures qui précédent le match, et de se regrouper dans un point de la capitale avant de convoyer vers le Parc des Princes ce mardi soir pour ce match qui s’annonce décisif sur le plan sportif, mais qui a malheureusement déjà démarré de mauvaise façon chez les supporters.