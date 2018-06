PSG : Ndombele refuse l'offre du PSG, l'OL a d'énormes clients !

Dans : PSG, OL, Ligue 1, Mercato.

Arrivé l'été dernier à l'Olympique Lyonnais en provenance d'Amiens, Tanguy Ndombele a été l'une des grosses satisfactions de la saison de l'OL. Au point que le milieu de terrain de 21 ans suscite déjà bien des convoitises. C'est ainsi que ces derniers semaines on a évoqué un possible transfert de Tanguy Ndombele au Paris Saint-Germain. Mais le compte Paris-United affirme que si le PSG a fait les yeux doux au jeune joueur de l'Olympique Lyonnais, le club de la capitale n'a pas eu les arguments nécessaires pour convaincre ce dernier d'étudier une possible offre du Paris SG.

« Le projet qui a été exposé à Ndombele au mois d’avril par les dirigeants parisiens ne l’a pas convaincu. Il ne donnera pas suite, explique le média généralement bien informé, lequel précise cependant que le milieu de l’OL a de grosses touches à l’étranger. Tottenham et la Juve ont ouvert les discussions avec Lyon. Man U va également passer à l'action. L'AS Roma, Arsenal, Liverpool et Man City ont pour l'instant montré un simple intérêt pour le joueur. » Reste à connaître l'avis de Jean-Michel Aulas, le président de Lyon n'ayant peut-être pas le souhait de vider son effectif alors que l'OL va retrouver la Ligue des champions.