PSG ‍: Nasser Al-Khelaïfi prend sur lui et refuse de piquer sa crise

Par Adrien Barbet

Malgré une blessure au genou, Nasser Al-Khelaïfi était bien présent au Parc des Princes pour assister au match nul (1-1) de ses joueurs face à Newcastle. Le président du PSG est descendu dans les vestiaires, mais n'a pas eu la même réaction sanguine que par le passé malgré le mauvais résultat.

Grâce à un but de Kylian Mbappé au bout du temps additionnel, le PSG reste en vie dans cette campagne 2023/2024 de Ligue des Champions et ce groupe de la mort si compliqué pour les Parisiens. Le club de la capitale jouera sa qualification contre le Borussia Dortmund lors de la prochaine et dernière journée, le 13 décembre. Suite à cette déconvenue face aux Anglais, Nasser Al-Khelaïfi s'est rendu dans le vestiaire de ses joueurs pour y tenir un discours, d'après les informations du journal Le Parisien. Contrairement aux années précédentes où Nasser Al-Khelaïfi avait l'habitude de hausser le ton quand les résultats n'étaient pas au rendez-vous, cette fois-ci, il a tenu à encourager son équipe, notamment les plus jeunes joueurs pour l'échéance finale.

Al-Khelaïfi a changé, il ne pète plus un plomb en C1

Nasser Al-Khelaïfi a probablement appris de ses erreurs du passé. Lui qui a si souvent montré son côté colérique après les éliminations parisiennes, comme face au Real Madrid ou contre le FC Barcelone, où il était plus remonté contre les arbitres que son groupe, même s'il n'hésitait pas à faire des déclarations fracassantes en menaçant de tout changer. Une méthodologie qui n'a pas fonctionné. Ainsi, à l'aube d'une nouvelle ère à Paris, son président décide de changer de stratégie et de jouer la carte de la positive attitude. Nasser Al-Khelaïfi ne souhaite plus faire crouler ses joueurs sous la pression et assuré qu'il a confiance en eux pour aller gagner à Dortmund, éviter l'élimination de la Ligue des Champions et s'emparer de la première place de ce groupe de la mort. Nasser Al-Khelaïfi est attendu au Signal Iduna Park dans deux semaines mais pourrait néanmoins changer de tempérament en cas de défaite prématurée en C1, ce qui n'est encore jamais arrivé depuis qu'il est président du PSG.