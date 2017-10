PSG : Nasser Al-Khelaifi entendu le 25 octobre à sa demande par la justice suisse !

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Mondial.

L'entourage de Nasser Al-Khelaifi le répète depuis une semaine, et l'annonce d'une enquête en cours de la justice suisse concernant des soupçons de corruption dans l'achat des droits TV des Coupes du monde 2026 et 2030, le patron de BeInSport Media souhaite être vite entendu par le juge.

Et Nasser Al-Khelaifi a été entendu, puisque son avocat a annoncé ce mercredi après-midi à l'Agence France Presse qu'un rendez-vous était désormais programmé dans une semaine jour pour jour, à savoir le 25 octobre, entre le juge en charge du dossier et le dirigeant qatari du Paris Saint-Germain à Berne. « Mon client conteste toute corruption et réserve ses explications aux magistrats de la confédération », a expliqué le défenseur de Nasser Al-Khelaifi. Ce dernier devrait répéter que BeInSports Média a remporté un appel d'offres où la société était seule à postuler, et qui plus est en payant 20% plus cher les droits par rapport au contrat précédent. De son côté, la justice suisse soupçonne Nasser Al-Khelaifi d'avoir corrompu Jérôme Valcke, ancien secrétaire général de la FIFA, entendu lui la semaine passée.