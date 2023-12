PSG ‍: Nasser Al-Khelaïfi craque pour un joueur du Barça, ça suffit ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Après Lionel Messi et Ousmane Dembélé, le PSG rêve de faire venir un troisième joueur offensif du FC Barcelone. Xavi a décidé de hausser le ton.

Le FC Barcelone, nouveau pourvoyeur du Paris SG en attaque ? L’été dernier, le club français est allé chercher Ousmane Dembélé pour faire un peu oublier les départs offensifs de Neymar et de Lionel Messi, qui avait lui aussi été recruté en provenance du club catalan. Cet hiver, une nouvelle piste proposée par Nasser Al-Khelaïfi en personne et validée par Luis Enrique, débouche sur un joueur offensif du club blaugrana. Il s’agit de Ferran Torres, attaquant que le FC Barcelone était allé chercher de manière très onéreuse à Manchester City en décembre 2021.

Ferran Torres en train de perdre sa place au Barça

Depuis, le joueur révélé au FC Valence avant de filer en Angleterre, est sur courant alternatif avec la formation de Xavi. S’il a trouvé le chemin des filets en ce début de saison, il a progressivement perdu sa place. Cela fait mal pour un joueur qui a tout de même coûté 55 millions d’euros, qui plus est à une époque où le Barça avait de grosses difficultés économiques. A 23 ans, Ferran Torres assure se sentir bien en Espagne, et ne compte pas changer de club cet hiver. Mais ses passages de plus en plus réguliers sur le banc de touche peuvent le faire changer d’avis, et c’est bien là-dessus que compte le Paris SG pour recruter un élément capable de jouer sur tout le front de l’attaque.

𝗣𝗦𝗚 𝗡𝗘𝗪𝗦 📰⤵️



Mercredi 6️⃣ décembre



▪️ Marquinhos a participé à la quasi totalité de l’entraînement avec ses coéquipiers.



▪️ Warren Zaïre-Emery a… pic.twitter.com/8D9gf2fRg8 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 6, 2023

Le FC Barcelone avait, lors de son achat, fixé une clause libératoire à un milliard d’euros qu’il n’est bien évidemment pas question de lever. Mais le club catalan sera attentif aux offres cet hiver pour un joueur qui peut rapporter une belle somme. Toutefois, c’était sans compter sur un hic, affirme le quotidien El Nacional. En effet, Xavi compte bien s’opposer à tout départ de Ferran Torres, estimant avoir besoin de tout le monde sur le plan offensif avec les matchs qui vont se multiplier en deuxième partie de saison, que ce soit en Liga, en Coupe du Roi ou en Ligue des Champions. Malgré la réussite actuelle de joueurs comme Raphinha, Yamal ou Joao Felix, Ferran Torres s’est vu signifier qu’il n’était pas totalement écarté de la rotation. Et pour Xavi les choses sont claires, le PSG ne doit pas une nouvelle fois faire son marché dans les rangs barcelonais.