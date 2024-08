PSG ‍: MU menace Paris au mercato

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Le Paris Saint-Germain comptait sur le départ de Manuel Ugarte pour payer une partie du transfert de Joao Neves, mais le club de la capitale française continue de faire traîner les négociations. De quoi énerver les dirigeants de Manchester United.

Après de longues semaines de tractations, le PSG tient enfin son nouveau milieu de terrain en la personne de Joao Neves. À Paris pour passer sa visite médicale, le milieu de terrain portugais de 19 ans va parapher un contrat de cinq ans. Un deal qui va coûter plus de 60 millions d’euros aux dirigeants parisiens, qui comptent d’ailleurs équilibrer la balance avec le départ de Manuel Ugarte. Mais alors que l’international uruguayen est annoncé proche de Manchester United depuis plusieurs semaines déjà, le PSG refuse toujours de vendre Ugarte à un prix réduit. Paris veut simplement récupérer la somme de 60 ME payée au Sporting CP l’année dernière. Une décision un peu radicale qui ne plaît pas à tout le monde à Manchester, comme l’explique Duncan Castles.

Manchester United commence à douter pour Ugarte

+ Man Utd's new midfield

+ PSG land Neves; Ugarte offer at €50m

+ Will Ten Hag survive his fitness test?

+ Tottenham target McTominay

+ Staveley targets Tottenham

+ Where have the transfer fees gone?

+ Chelsea propose more PSR swaps

+ Arsenal ape Man City

+ Mbappe buys French… pic.twitter.com/J1vQS4JU85 — Duncan Castles (@DuncanCastles) August 1, 2024

« La position du PSG a toujours été la suivante : "Donnez-nous l'argent que nous avons payé au Sporting l'été dernier ou nous ne vous le vendrons pas". Du côté du joueur, ils sont convaincus qu'il est le premier choix de Manchester United et qu'une solution sera trouvée. Mais en discutant avec toutes les personnes impliquées dans cet accord, ce n'est pas aussi clair que certains l'attendent », explique le journaliste de The Transfers Podcast, qui avoue que MU travaille désormais sur d’autres pistes.

MU active son plan B

🚨 Manchester United have begun to look at alternatives to Manuel Ugarte in midfield:



🇪🇸 Martín Zubimendi

🇳🇱 Joey Veerman

🇫🇷 Adrien Rabiot

🇳🇴 Sander Berge



(Source: @DuncanCastles) pic.twitter.com/OnVarvpMkr — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 1, 2024

Les noms de Joey Veerman, Martin Zubimendi ou Adrien Rabiot sont évoqués, mais c’est la piste menant à Sander Berge qui semble la plus chaude derrière Ugarte. En quête d’un nouveau challenge après la descente de Burnley, l’international danois a l’avantage de connaître la Premier League tout en proposant un profil plus complet que celui d’Ugarte, et à un prix moins élevé (autour des 20 ME). Autant dire que si Manchester United n’arrive pas à trouver un accord rapide avec le PSG pour Ugarte, les Red Devils pourraient bien poser un lapin aux Parisiens et foncer sur le milieu de 26 ans, également pisté en Espagne et en Italie.