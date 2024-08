PSG / MU ‍: Accord enfin trouvé pour Ugarte

L'un des dossiers les plus longs de l'été semble enfin avoir trouvé une issue. Un accord a été trouvé entre le Paris Saint-Germain et Manchester United pour Manuel Ugarte.

Enfin ! Pendant de longues semaines, voire mois, l'avenir de Manuel Ugarte était particulièrement flou. Le milieu de terrain uruguayen, recruté à l'été 2023 pour 60 millions d'euros, n'a finalement jamais réussi à s'intégrer dans le système de jeu de Luis Enrique. Si ses quelques premiers matchs étaient particulièrement intéressants, il est ensuite entré dans le rang, au point de ne plus faire partie des plans du Paris Saint-Germain. S'il n'avait pas nécessairement besoin de vendre, le club de la capitale peut se réjouir d'avoir trouvé un accord avec Manchester United. Pendant longtemps, la direction parisienne a fait le forcing pour un transfert sec afin de récupérer rapidement l'argent investi un an plus tôt. De leur côté, les Red Devils cherchaient un prêt. Au final, le dossier a enfin trouvé son issue.

Selon les informations de Nicolo Schira, Manuel Ugarte va bel et bien s'envoler pour Manchester United avant la fin du mercato estival. Le journaliste italien évoque un deal conclu sur les bases d'un prêt avec une obligation d'achat pouvant se monter à 60 millions d'euros selon les précisions de la presse anglaise. De quoi mettre un terme à un dossier qui a tenu tout le monde en haleine pendant longtemps.

🔜 Done Deal and confirmed! Manuel #Ugarte will sign for #ManchesterUnited from #PSG on loan with the obligation to buy. Contract until 2029 with the option for 2030. #transfers #MUFC https://t.co/8qQKiaQTfl