PSG ‍: Moscardo c'est OK il arrivera à l'été 2024 ‍!

Par Eric Bethsy

Actif sur la piste menant à Gabriel Moscardo, le Paris Saint-Germain est annoncé proche d’un accord total pour le transfert du Brésilien.

Après le succès au Havre (0-2) dimanche lors de la 14e journée de Ligue 1, Luis Enrique n’a pas changé d’avis. L’entraîneur du Paris Saint-Germain estime que son effectif a besoin d’un milieu de terrain supplémentaire. Le coach espagnol a pu se rendre compte du vide laissé par Warren Zaïre-Emery, indisponible jusqu’à la fin de l’année civile. Et voici que Fabian Ruiz rejoint l’infirmerie à cause d’une luxation de l’épaule. Luis Enrique sera donc ravi d’apprendre que Luis Campos s’active à l’approche du mercato hivernal.

Moscardo veut signer au PSG

Le conseiller sportif du Paris Saint-Germain s’est déplacé au Brésil la semaine dernière pour observer sa cible prioritaire Gabriel Moscardo. Malgré la défaite contre l’Internacional (1-2) samedi, le milieu du Corinthians, passeur décisif dans cette rencontre, a dû conforter le Portugais dans son envie de le recruter. Le Paris Saint-Germain aurait effectivement proposé 22 millions d’euros pour conclure son transfert. Un montant supérieur aux 20 millions d’euros que Chelsea aurait offerts plus tôt dans l’année.

🚨⚫️⚪️🇧🇷 #Brasileirão |



◉ Luis Campos a assisté hier au match de Gabriel Moscardo en compagnie de Giuliano Bertolucci, mandaté pour mener à bien ce dossier. Les deux hommes poussent pour conclure le deal rapidement.

◉ Le PSG propose 22M€ pour s'attacher les services de…



— Santi Aouna (@Santi_J_FM) December 3, 2023

Mais selon les informations de Foot Mercato, alors que le Brésilien est annoncé de plus en plus proche de la capitale française, un obstacle bloque l’opération. Et non des moindres. D’après nos confrères, le futur président du Corinthians Augusto Melo refuse pour le moment de vendre le jeune talent de 18 ans pourtant désireux de signer à Paris. La source précise néanmoins que les discussions continuent. On comprend que la porte n’est pas fermée et qu’une meilleure offre parisienne pourrait changer la donne pour le milieu défensif, dont l’entourage discute avec le Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines.

Que le PSG en tête et une arrivée scellée l'été prochain ?

Pour Le Parisien en revanche, la question n'est plus de savoir si Moscardo signera au PSG. Le média annonce en effet de son côté que le Brésilien arrivera au plus tard l'été prochain dans la capitale. Selon Dominique Sévérac, le prodige du Corinthians pousse pour rallier Paris, mais pas cet hiver, sauf retournement de situation comme une succession de blessures par exemple. Le joueur de 18 ans a donc pris sa décision et veut désormais rejoindre le PSG et aucun autre club. Une bonne nouvelle pour les champions de France, qui risquent de sécuriser un nouveau crack pour le plus grand plaisir du projet de Luis Enrique.