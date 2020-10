PSG : Moise Kean efface Del Piero, Leonardo ricane

Dans : PSG.

Grâce à son doublé en Ligue des Champions, Moise Kean a battu un record de précocité. Il est devenu le joueur italien le plus jeune à marquer en C1 lors de sa première titularisation, détrônant la légende Alessandro Del Piero.

Moise Kean prend ses marques à Paris. L’attaquant italien fait même mieux que ça, après un deuxième doublé inscrit en moins d’une semaine. Après une belle prestation contre Dijon samedi dernier (4-0, 8e journée), le joueur prêté par Everton a remis ça ce mercredi face à l’Istanbul Basaksehir en Ligue des Champions (2e journée). Deux buts qui permettent non seulement au PSG de s’imposer (2-0) mais qui font de l’intéressé le nouveau détenteur d’un record de précocité.

A 20 ans et 234 jours, Moise Kean est devenu le plus jeune italien à marquer lors de sa première titularisation en C1. Il succède au grand Alessandro Del Piero, qui avait réalisé cette performance à 20 ans et 308 jours avec la Juventus. Cette distinction fera plaisir au joueur formé chez le club turinois, lui qui avait déjà disputé quatre rencontres de Ligue des Champions avec la Juve lors des saisons 2016-2017 et 2018-2019. Comme un symbole, il dépasse une légende de la Vieille Dame et espère désormais marquer plus de buts que son aîné sur la scène continentale (51 unités), voire réaliser une carrière aussi belle que lui. Avec ce doublé, Moise Kean s’est distingué pour la toute première fois de sa jeune carrière dans une prestigieuse compétition. Voilà peut-être le début d’une belle histoire avec Paris. De quoi probablement donner le sourire à Leonardo qui était allé chercher Moise Kean à Everton à la surprise générale en toute fin de mercato. On ne sait pas si cela fait le même effet à Thomas Tuchel, plus réservé sur les choix du Brésilien.