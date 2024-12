PSG ‍: Milan Skriniar fait un choix ahurissant

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Simple remplaçant dans l’esprit du coach Luis Enrique, Milan Skriniar va sans doute quitter le Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines. De grands clubs européens sont cités parmi ses prétendants. Mais le défenseur central n’a pas forcément choisi la destination la plus séduisante.

Le Paris Saint-Germain devrait rapidement enregistrer un premier départ cet hiver. Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes mercredi, Milan Skriniar semble déjà tout proche de la sortie. Le défenseur central de 29 ans a vite compris le message envoyé par Luis Enrique. Cette saison, l’entraîneur parisien l’a désigné en tant que simple doublure du capitaine Marquinhos. Et ne l’a titularisé qu’à quatre reprises toutes compétitions confondues. Le Slovaque n’a donc pas tardé à trouver sa future destination.

‼️ #Skriniar si avvicina al #Galatasaray.



Contatti diretti del difensore con gli ex compagni #Icardi e #Torreira che lo hanno convinto della destinazione. Per lo slovacco è pronto un prestito dal #PSG fino al termine della stagione. Il #Galatasaray coprirà interamente… — Gianluigi Longari (@Glongari) December 30, 2024

Il s’agira probablement de Galatasaray, confirme le journaliste Gianluigi Longari. Notre confrère de Sportitalia affirme que Milan Skriniar se rapproche d’Istanbul dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. On ignore si l’opération contient une option d’achat. En tout cas, le club turc a accepté de prendre en charge l’intégralité du salaire du défenseur central. Le dossier serait bien avancé même si le Parisien aurait pu prendre le temps de la réflexion. Ces derniers jours, de nombreux cadors européens étaient cités parmi ses admirateurs. Du Bayern Munich à Naples, en passant par Arsenal, tous représentaient de possibles destinations pour Milan Skriniar.

Icardi a conseillé Skriniar

L’indésirable du Paris Saint-Germain a pourtant choisi Galatasaray où évoluent ses anciens coéquipiers Lucas Torreira (ex-Sampdoria) et Mauro Icardi (ex-Inter Milan), deux joueurs qui l’ont conseillé dans son choix. On peut aussi penser que l’international slovaque a privilégié une offre concrète qui lui permettrait de rejoindre sa future équipe le plus vite possible, et avec la garantie d’obtenir un temps de jeu nettement supérieur aux quelques apparitions accordées par Luis Enrique dans la capitale française.