PSG : Messi refuse de prolonger au Mbappé Saint-Germain

En discussion pour une prolongation au Paris Saint-Germain, Lionel Messi ne parvient pas encore à s’entendre avec ses dirigeants. Alors que son cas ne fait pas l’unanimité en interne, l’attaquant en fin de contrat tient à conserver un salaire élevé, et surtout proche de celui de Kylian Mbappé.

N’en déplaise à certains supporters et observateurs, le Paris Saint-Germain a bien l’intention de conserver Lionel Messi. Le club de la capitale négocie la prolongation de son attaquant sous contrat jusqu’en juin, avec une année supplémentaire en option. Les deux parties ne voient pas d’inconvénient à poursuivre l’aventure ensemble mais doivent encore s’entendre sur plusieurs points importants. A commencer par la durée du futur bail.

Selon les informations de RMC, l’Argentin et ses dirigeants envisagent un nouveau contrat d’une année plus une en option. Mais la possibilité de simplement activer l’option déjà existante n’est pas exclue. A priori, ce n’est qu’un détail comparé aux discussions concernant le salaire. En effet, Lionel Messi, en tant que champion du monde et meilleur joueur FIFA de l’année, souhaite conserver des revenus confortables et donc pas trop éloignés de ceux de Kylian Mbappé.

Neymar complique la situation

Plus que l’aspect financier, c’est probablement une question de statut au sein de l’équipe. Quoi qu’il en soit, le Paris Saint-Germain n’est pas près à répondre à toutes les exigences de la Pulga. Le pensionnaire du Parc des Princes doit impérativement réduire sa masse salariale pour respecter le fair-play financier.

Et sans parler de la pression de l’UEFA, la possible prolongation de Lionel Messi ne fait pas l’unanimité en interne, sachant que le club souhaite disloquer la MNM et que Neymar risque de ne pas se laisser pousser vers la sortie. Les discussions ne sont donc pas si avancées d’après nos confrères, qui rappellent que l’Inter Miami et la Major League Soccer font toujours le forcing pour attirer le septuple Ballon d’Or. Sans oublier le rêve toujours présent du FC Barcelone de ramener l'enfant du pays.