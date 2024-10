PSG ‍: Messi, Neymar et Mbappé virés, Paris fait une drôle d'annonce

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

En à peine un an, le PSG a perdu les trois membres de son trio de stars Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Les conséquences sur le plan sportif seront connues dans les prochains mois. Financièrement, le verdict est déjà connu et il est positif.

Le PSG peut-il être heureux sans stars mondiales ? Sur le plan sportif, le collectif parisien n'a plus de tueur devant les buts clairement identifié. Par contre, le onze de Luis Enrique est plus équilibré avec des efforts partagés par tous les joueurs de champ. La grande crainte des dirigeants parisiens était surtout sur le plan financier. Entre 2021 et 2023, le PSG avait en sa possession trois poids lourds marketing avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Ces trois stars attiraient facilement les annonceurs, le public étranger notamment asiatique et sud-américain, ainsi que les chaines de télévision. Sans eux, la machine à cash peut-elle fonctionner aussi bien ?

Le PSG gagne de l'argent sans la MNM

Finalement, la perte de la MNM a été indolore sur le plan financier selon le nouveau directeur général du club parisien Victoriano Melero. Nommé officiellement ce mardi, il travaillait déjà dans l'ombre depuis 2023 et le départ de Jean-Claude Blanc chez Ineos. Interviewé par Le Parisien, Melero s'est félicité des résultats commerciaux du PSG, lesquels progressent au fil des années malgré la perte des trois stars offensives du club parisien.

Le Paris Saint-Germain est fier d'annoncer la nomination de Victoriano Melero au poste de Directeur général.

Cette nomination s’inscrit dans la poursuite de la nouvelle ère du Club, qui met l'accent sur l’innovation, la performance et l'excellence, sur et en dehors des terrains. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 8, 2024

« L’impact des départs de Messi, Mbappé et Neymar sur les revenus commerciaux ? Il n’y en a pas eu. Les revenus de la saison 2023-2024 sont supérieurs à ceux de la précédente. Et on sera aussi en augmentation en 2025. Les revenus commerciaux vont continuer à croître (...) La baisse sur Facebook a été compensée par les hausses sur TikTok et sur Twitch, les plates-formes de la nouvelle génération. Viser la nouvelle génération, c’est notre stratégie. En ce qui concerne la billetterie, le sponsoring, les réseaux sociaux, la croissance se poursuit », a-t-il indiqué tout en assurant que le PSG maintenait aussi ses recettes sur les ventes de maillots. Reste à voir si cette tendance positive va se poursuivre sur le long terme alors que certains pays étrangers boudent la Ligue 1 et le PSG désormais. C'est le cas de l'Espagne et de l'Italie où aucune chaine n'a acheté les droits TV du championnat de France cette année.