PSG : Messi et Neymar virés, le Qatar l'avait promis à Mbappé

Les révélations se multiplient depuis l'explosion du dossier Kylian Mbappé. Le PSG et l'Emir du Qatar étaient tout simplement prêts à tout pour qu'il reste. Et l'attaquant français y a cru.

L’Espagne se régale avec le nouveau feuilleton Kylian Mbappé. Cet épisode semble presque sorti de nulle part tant le PSG pensait s’être mis à l’abri pour au moins un ou deux ans en annonçant la prolongation de contrat de l’international français jusqu’en juin 2025. Mais depuis le début de la saison, les révélations se multiplient pour expliquer que le champion du monde se voyait de moins en moins rester longtemps à Paris. Et désormais, il a surtout le désir de partir le plus vite possible. Déjà, son contrat ne va pas jusqu’en juin 2025 comme annoncé lors de sa prolongation, mais s’arrête un an plus tôt, en 2024, ce qui a son importance. Ensuite, dans les discussions avant de s’engager à nouveau pour le PSG, Mbappé a reçu une multitude de promesses de la part de Nasser Al-Khelaïfi. Mais progressivement le château de cartes s’est écroulé et ce qu’il en reste est très inquiétant pour la suite.

500 millions pour faire plaisir à Mbappé

Surtout que les médias espagnol, qui ne trouvaient rien à dire ces dernières semaines après l’épatant début de saison du PSG, se déchainent désormais. Marca a profité de la situation pour sortir un énorme dossier avec des révélations colossales. Et comme le clan Mbappé a visiblement décidé de tout lâcher en se confiant à de nombreux médias sur la trahison de Nasser Al-Khelaïfi et de l’Emir du Qatar, le quotidien madrilène a très bien pu avoir des infos de première main sur les promesses effectuées par la direction du Paris SG pour convaincre le numéro 7 parisien de rester.

Et visiblement, rien n’était trop beau aux yeux des propriétaires qataris pour laisser penser à Mbappé qu’il serait le grand patron du sportif. Selon Marca, le PSG lui a assuré que, s’il le voulait, Lionel Messi et Neymar pouvaient partir du club pour lui laisser les commandes offensivement et dans le vestiaire. Une provision de 500 millions d’euros afin de racheter les contrats des deux stars et les laisser partir libres était envisagée. C’est à cette occasion que Mbappé aurait confié que Neymar pouvait en effet changer d’air, en raison de son manque de professionnalisme qui empêchait Paris de franchir un cap en Ligue des Champions. L’Emir Al-Thani du Qatar était prêt à tout offrir à Kylian Mbappé pour le convaincre de rester. Comme le choix de faire venir Luis Campos et Christophe Galtier, ce qu’il a approuvé.

En revanche, le départ de Neymar n’a jamais pu avoir lieu. Nasser Al-Khelaïfi a du essayer d’arrondir les angles avec Mbappé, en lui expliquant qu’il n’était pas possible de virer le Brésilien. Notamment par rapport à l’UEFA, puisque prolonger automatiquement l’ancien prodige de Santos puis le virer en lui payant tous ses salaires serait alors vu comme une façon de cracher sur le fair-play financier, ce que le PSG ne pouvait pas se permettre. Pour avaler la couleuvre, Mbappé s’est vu promettre le recrutement d’Aurélien Tchouaméni, qui a signé peu après au Real Madrid. Ensuite, tout s’est enchainé. Sportivement, Neymar et Messi se sont mis à porter le PSG. Dès lors, selon Romain Molina, Mbappé a effectué une première demande au mois d'août pour quitter le club de la capitale. Cela explique notamment son forfait pour la première journée de championnat. Et dernièrement, les révélations sur l’appel effectué par le PSG à des sociétés de communication pour cracher sur plusieurs joueurs dont lui-même, a fini de dégoûter totalement Mbappé. Marca le rappelle, mais ce n’est pas le premier média à le souligner, la cassure est jugée comme totale et irrémédiable entre le joueur et son club, avec notamment ces mensonges répétées qui font passer le champion du monde pour un personnage désireux de tout contrôler, et qui s’est fait totalement rouler dans la farine par les dirigeants parisiens.