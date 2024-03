PSG ‍: Messi a vécu un enfer en rejoignant Paris

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Plus d’un an après son départ du PSG, Lionel Messi est toujours interrogé sur son aventure en France. Et le champion du monde argentin ne donne pas l’impression d’avoir vécu une expérience inoubliable.

En août 2021, le Paris Saint-Germain a surpris tout le monde en débauchant Lionel Messi du FC Barcelone, où il était en fin de contrat. Pour des raisons financières, le club blaugrana n’avait pas trouvé d’accord avec son sextuple Ballon d’Or pour le prolonger, une opportunité saisie par le PSG pour recruter la plus grande star de l’histoire du football et par le clan Messi afin de garder un niveau de salaire très confortable. Malgré cette main tendue par le Qatar afin de continuer de faire de lui l’un des footballeurs les mieux payés de la planète, Lionel Messi a tendance à cracher dans la soupe depuis son départ de Paris.

A plusieurs reprises, La Pulga a fait savoir qu’il n’avait jamais réellement voulu signer au PSG et que son aventure en France n’avait pas été heureuse pour lui et sa famille. Interrogé par le podcast Big Time, Lionel Messi a remis ça, confirmant que ses débuts à Paris avaient été très durs pour lui ainsi que son entourage. « Le changement a été difficile quand je suis allé au PSG, parce que je me débrouillais très bien à Barcelone et j'avais prévu d'y rester. Je n'étais pas prêt à partir, tout s'est passé très vite, j'ai dû reconstruire ma vie d'un jour à l'autre. J'ai connu un nouveau championnat, un autre club, un nouveau vestiaire » a lancé l'ancien n°30 du club parisien avant de poursuivre.

« C’était difficile au début » au PSG pour Messi

« C'était un changement que nous ne recherchions pas et c'est pourquoi c'était difficile au début. Ils m'ont toujours très bien traité à Barcelone, je leur en suis reconnaissant » a fait savoir Lionel Messi, qui a eu de grosses difficultés à s’adapter à Paris après avoir vécu en Catalogne pendant près de 20 ans. Par ailleurs interrogé sur ses derniers rêves dans le football de haut niveau, Lionel Messi a été très cash. « Je n’ai plus de rêve avec le football. J’ai tout accompli dans ma carrière » a répondu le numéro 10 de la sélection argentine, qui évolue désormais à l’Inter Miami et qui se prépare à vivre la Copa America et peut-être les Jeux Olympiques l’été prochain. L’occasion de revenir à Paris, mais ponctuellement cette fois.