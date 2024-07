PSG ‍: Menacé par Manchester City, le Qatar lâche 80 millions d'euros

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Toujours pas décidé à payer la clause libératoire à 120 millions d’euros, le PSG a tout de même passé la seconde dans le dossier Joao Neves. Face à la menace de Manchester City, le club parisien a revu son offre à la hausse.

Attention danger, le Paris Saint-Germain n’est plus seul dans le dossier Joao Neves. On le sait, le champion de France en titre a manifesté depuis plusieurs semaines son intérêt pour le milieu de terrain portugais de Benfica Lisbonne, mais les négociations avec le club lisboète sont compliquées. Officiellement, l’état-major du SBL ne veut pas négocier pour Joao Neves et exige le paiement de la clause libératoire du joueur, qui se situe aux alentours de 120 millions d’euros. Le PSG est déterminé à recruter l’international portugais, mais pas sous n’importe quelles conditions. Pas question pour Nasser Al-Khelaïfi de lâcher une telle somme pour le prodige de 19 ans, bien que ce dernier soit la priorité de Luis Campos et que son profil ait été validé par Luis Enrique.

🚨🇫🇷 PSG will increase the offer for João Neves in coming days, superior to €80m with objectives included. #PSG



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Excl: Manchester City plans enter in race for the Portuguese player, with a high offer. #ManchesterCity https://t.co/xMBcljeWSR pic.twitter.com/ganHWaBzqR — Pedro Almeida (@pedrogva6) July 8, 2024

Le Paris Saint-Germain reste pour autant déterminé à l’idée de recruter Joao Neves et pourrait faire un petit effort dans ce dossier, si l’on se fie aux informations du journaliste Pedro Almeida. Sur son compte X, l’insider a dévoilé que Paris était désormais prêt à signer un chèque de 80 millions d’euros à Benfica pour recruter le n°15 du Portugal, qui était présent dans la sélection de Roberto Martinez à l’Euro. Un soudain réveil de la part du PSG qui s’explique par le fait que Manchester City semble de plus en plus à l’affût dans ce dossier. En effet, Pedro Almeida indique que le club entraîné par Pep Guardiola envisage d’entrer dans la course à la signature de Joao Neves « avec une offre élevée ».

Manchester City est aussi intéressé par Joao Neves

Le risque pour le PSG est clairement de temporiser trop longtemps et à force de vouloir négocier avec Benfica, de se faire doubler par un club tel que Manchester City qui accepterait de lever la clause libératoire du joueur. C’est le risque que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi semblent prêts à prendre, eux qui ne veulent plus surpayer des joueurs après avoir été vivement critiqués pour les achats très coûteux de Gonçalo Ramos ou encore de Randal Kolo Muani l’été dernier. Reste maintenant à voir si cette stratégie aboutira sur le transfert de Joao Neves dans la capitale française cet été alors que parallèlement, le club parisien continue à avancer sur la piste Joshua Kimmich. Un dossier bien moins onéreux puisque l’international allemand de 29 ans est en fin de contrat en juin 2025 avec le Bayern Munich.