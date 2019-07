PSG : Même pour Leonardo, cette mission est impossible au mercato

Dans : PSG, Mercato, Foot Mondial.

Au cours de la saison dernière, Eric Maxim Choupo-Moting était devenu l’un des chouchous des supporters du Paris Saint-Germain au Parc des Princes.

Une idylle qui ne durera finalement pas. Puisqu’après une seule saison au sein du club de la capitale, l’avant-centre de 30 ans est poussé dehors. Pour construire l’équipe la plus compétitive possible, Leonardo sait que l’international camerounais sera de trop. Auteur de trois buts en Ligue 1 la saison dernière, Choupo-Moting va donc devoir trouver une solution avant la fin du mercato, car le PSG ne veut plus de lui.

Selon Paris United, ses agents lui cherchent actuellement une porte de sortie estivale. Afin de se débarrasser de l’ancien attaquant de Stoke City, le PSG est même « prêt à le laisser partir libre en cas d’offres provenant de Turquie ». Des clubs de Chine et des Pays du Golfe ont aussi été sondés, dans le but de « récupérer un peu d’argent, au moins l’année de salaire qui lui a été versée ». Sauf que pour l’instant, aucune formation n’a mordu à l'hameçon. Un feuilleton de plus pour le PSG...