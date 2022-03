PSG : Mbappé veut partir, pas le temps pour Messi et Neymar

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après l’élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions, des rumeurs sur l’avenir de Neymar et de Lionel Messi sont apparues. Il se murmure que les deux stars pourraient quitter le Paris Saint-Germain cet été. Des informations démenties au Qatar, où l’on assure que la direction se focalise sur les envies d’ailleurs de Kylian Mbappé.

Et maintenant, comment le Paris Saint-Germain va-t-il relancer son projet ? Malgré un énorme recrutement l’été dernier, avec les signatures de Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum et Lionel Messi, le club de la capitale s’est arrêté au stade des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le rêve de sacre du président Nasser Al-Khelaïfi ne sera toujours pas pour cette année.

Messi et Neymar en sont pas sur la liste des départs

Mais connaissant la détermination du dirigeant, qui plus est à l’approche de la Coupe du monde au Qatar, des décisions importantes seront sans doute prises. On peut affirmer avec quasi certitude que l’entraîneur Mauricio Pochettino ne sera pas conservé pour la saison prochaine. Quant à l’effectif, des rumeurs évoquent déjà un possible départ de Neymar, encore décevant après sa prolongation l’été dernier, ainsi qu’un retour de Lionel Messi au FC Barcelone. Deux informations catégoriquement démenties au Qatar.

Il est temps de tourner la page Neymar au PSG et de trouver un terrain d’entente pour se séparer de Messi et Ramos…Ils sont le symbole de la mauvaise gestion sportive de la Direction du club. L’histoire aurait pu être belle mais la réalité est toute autre. Stop @PSG_inside — John B. Foot (@stekbullison) March 11, 2022

En effet, le journaliste Mohammed Al-Kaabi assure que le Paris Saint-Germain n’a pas prévu de se séparer des deux Sud-Américains. Ou du moins, la direction n’a pas eu le temps de réfléchir à leur avenir. Selon la source qatarie, l'actuel leader de Ligue 1 est totalement concentré sur le cas Kylian Mbappé, qui souhaiterait toujours rejoindre le Real Madrid à la fin de son contrat en juin prochain. Autant dire qu’il sera difficile de convaincre l’attaquant français après le nouveau fiasco européen contre les Merengue. Si le gamin de Bondy avait des doutes sur le projet parisien, cette confrontation n’a fait que les conforter.