PSG : Mbappé vendu en 2023, c'est reparti pour un tour

Par Corentin Facy

L’avenir de Kylian Mbappé sera au cœur de toutes les préoccupations au PSG lors du prochain mercato estival. Et les rumeurs repartent en plein Mondial au Qatar.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a évité une véritable catastrophe industrielle avec Kylian Mbappé. En effet, les dirigeants du club parisien ont longtemps redouté un départ pour zéro euro du champion du monde 2018 à la fin de son contrat avec le PSG. A la surprise générale, et alors que tout le monde pensait que Kylian Mbappé allait filer au Real Madrid, ce dernier a finalement prolongé son contrat en faveur du Paris SG jusqu’en juin 2024 avec une année en option jusqu’en 2025. Une bonne nouvelle pour le club parisien, qui va devoir néanmoins gérer un nouveau feuilleton Mbappé dès l’été prochain puisque l’ancien buteur de l’AS Monaco se retrouve en fin de contrat dans un an et demi. Et déjà cela commence à s'exciter autour de la star française.

Le PSG redoute un départ libre de Mbappé en 2024

Au sein du Paris Saint-Germain, une réflexion est menée sur l’avenir de Kylian Mbappé. Et à en croire les informations obtenues par The Athletic, l’état-major du PSG envisage très sérieusement un départ du buteur tricolore l’été prochain. En effet, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont bien conscience qu’ils ont évité la catastrophe de peu il y a quelques mois, eux qui ont fortement redouté un départ de Kylian Mbappé. En juin prochain, alors que Kylian Mbappé n’aura plus qu’un an de contrat avec les champions de France, il sera peut-être temps pour le PSG de le vendre afin de récupérer un très gros chèque, d'autant que le fair-play financier tourne autour du club de la capitale. Faut-il encore qu’une équipe soit prête à combler les exigences financières du Paris Saint-Germain, ce qui est loin d’être évident pour le moment. Car malgré la qualité du joueur, qui s’impose plus que jamais comme le meilleur joueur du monde, son début de Mondial avec les Bleus ayant évidemment confirmé cela, certains cadors pourraient être tentés d’attendre qu’il soit totalement libre en juin 2024 pour le recruter...avec le risque qu'il prolonge encore avec Paris.

Le Real Madrid suit toujours Mbappé

Parmi ceux qui on déjà été échaudés, il y a évidemment le Real Madrid. Malgré l’humiliation subie en 2021 et en 2022, le club madrilène reste très attentif au feuilleton Kylian Mbappé. Selon le média britannique, Florentino Pérez ne s’interdit rien dans ce dossier. Une offre du Real Madrid au PSG l’été prochain pour le transfert du champion du monde français est possible, tout comme une position de stand-by de la part du Real Madrid qui pourrait aussi tenter de recruter Kylian Mbappé pour zéro euro en juin 2024. Quoi qu’il en soit, le club merengue devra se méfier de la concurrence, car Liverpool ou encore Manchester United sont également très intéressés par Kylian Mbappé. De son côté, la star du PSG peut activer à tout moment son année optionnelle jusqu’en juin 2025 à Paris, ce qui simplifierait drôlement la vie du club parisien. Mais pour l’heure, ce scénario n’est absolument pas le plus probable.

Nasser Al-Khelaifi l'a confié en début de semaine, le PSG est parti pour grandir encore et toujours, le président qatari du club de la capitale affichant une confiance absolue. « Nous sommes sur le point d’entrer dans une deuxième phase avec une croissance incroyable. Nos jours les plus excitants sont encore à venir », a indiqué NAK, qui a balayé l'idée d'une vente du Paris Saint-Germain. Et on voit mal le Qatar envisager cette croissance sans Kylian Mbappé, à qui il a confié les clés du projet pour l'avenir.