PSG ‍: Mbappé tout permis, Luis Enrique doit s’agenouiller

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Sorti dès la mi-temps à Monaco (0-0) vendredi soir, Kylian Mbappé n’est plus intouchable au Paris Saint-Germain. Mais pour Rolland Courbis, l’entraîneur parisien Luis Enrique se trompe dans la gestion de son meilleur joueur.

Après le cirque à Monaco, Kylian Mbappé sera bien difficile à défendre. L’attaquant du Paris Saint-Germain, décevant et remplacé dès la mi-temps, a adopté un comportement irrespectueux. Le Français s’est permis de suivre la seconde période dans les tribunes au lieu de rejoindre ses coéquipiers sur le banc. Le tout avec une attitude provocatrice. A la place de Luis Enrique, Rolland Courbis n’aurait sûrement pas apprécié. Mais le consultant de RMC, en désaccord avec ses collègues sur le plateau, a pris la défense de Kylian Mbappé.

Mbappé n'est pas n'importe qui

« Je donne comme conseil, modestement : comparons ce qui est comparable. Quand on gère Mbappé, on ne gère pas monsieur tout le monde, a commenté l’ancien coach de l’Olympique de Marseille. On gère le meilleur joueur du monde, on gère le joueur qui est le mieux payé de tous les sports du monde. Sur le plan individuel, il a comme objectif le Ballon d'Or. Sur le plan collectif, il a comme objectif la Ligue des Champions au PSG. Il va tout faire pour partir en la gagnant et je ne vois pas à quoi on peut s'amuser avec Mbappé. »

« Je pense que Luis Enrique s'est permis le risque de laisser Mbappé blessé pendant les 20 dernières minutes d'un match contre Brest, a rappelé le chroniqueur. Et quand on sait qu'il est guéri et qu'il annonce son départ... Après c'est vrai qu'il est maladroit de l'annoncer pour la Saint-Valentin, je pense qu'il n'y a que ça qu'on peut lui reprocher... Si Luis Enrique n'est pas au courant que dans les 20 dernières minutes, depuis sept ans, ce ne sont pas des exploits qu'il a réalisés, ce sont des miracles… »

🗣️ @rollcourbis: "Si c'est Mbappé, qui, depuis sept ans fait gagner le PSG à 80% des matchs, même s'il veut aller au bar, derrière le stade, à Monaco, il va au bar !"



⚡️ Ça chauffe en plateau sur le dossier Mbappé. pic.twitter.com/VuWreNjgWZ — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) March 2, 2024

« Et il y a des abrutis qui font la comparaison avec sa sortie contre Rennes parce que Ramos a un mis un penalty à la 95e... (...) Un garçon comme Mbappé hier soir, qu'est-ce qu'il attendait Julien (Benneteau, un autre consultant des Grandes Gueules) ? Qu'il sorte en étant content ? Qu'il s'assoit sur le banc ? Qu'il encourage ses coéquipiers à Monaco, son club formateur ? Si c'est Mbappé qui vient d'annoncer son départ au Real en pleine saison, si c'est Mbappé qui depuis sept ans fait gagner le PSG à 80% des matchs, s'il veut même aller au bar derrière le stade, il va au bar ! », a défendu Rolland Courbis.