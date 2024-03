PSG ‍: Mbappé sur le banc, cette légende soutient Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG de Luis Enrique a fait le choix de se passer le plus possible de Kylian Mbappé en Ligue 1. Une stratégie qui fait couler pas mal d'encre.

Luis Enrique en est persuadé : le PSG doit préparer dès maintenant l'après-Mbappé. Le club de la capitale évoluera donc sans le Français en Ligue 1 quand cela est nécessaire. Face au Stade de Reims ce dimanche, Mbappé a commencé remplaçant et n'est rentré qu'en fin de rencontre. Bien évidemment, son sort sera différent lors des matchs importants, comme contre Nice dans la semaine ou en Ligue des champions. La stratégie de Luis Enrique ne laisse pas indifférent, entre ceux qui apprécient le courage et ceux qui n'adhèrent pas du tout. Antoine Kombouaré, ancien joueur et entraineur du PSG, comprend en tout cas parfaitement l'Espagnol.

Mbappé et Luis Enrique, Kombouaré est confiant

Lors d'un passage sur Prime Video, Kombouaré a en effet apporté son soutien au coach espagnol, précisant que ses choix étaient très certainement le fruit d'un accord total avec Mbappé. « Je comprends le choix de Luis Enrique de placer Kylian Mbappé sur le banc en championnat. Cependant, je suis convaincu que cette décision a été prise à la suite de discussions entre Kylian et son entraîneur. Ils ont échangé, ils se sont mis d'accord, et je pense qu'ils vont collaborer efficacement ensemble. Comme l'a souligné Luis Enrique, l'objectif est de remporter le championnat, de préparer la saison prochaine et surtout d'avoir un Kylian performant pour la Ligue des Champions. Une fois qu'ils ont eu cette discussion, je ne pense pas qu'il y aura de problème entre les deux. Si j'étais à la tête du PSG et confronté à une situation similaire, je prendrais la même décision que Luis Enrique. Il est essentiel d'avoir une équipe compétitive, et ceux qui sont sous contrat à long terme, comme Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani, etc., doivent sentir qu'ils sont valorisés. Tant qu'il y a un accord entre les deux parties, surtout si les résultats suivent, il ne devrait pas y avoir de problème », a notamment indiqué l'ancien de Nantes, qui pense que toute cette stratégie sera au final bénéfique pour le PSG. Réponse dans les prochaines semaines.