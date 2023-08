PSG ‍: Mbappé, son divorce est prononcé

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le dossier Kylian Mbappé demeure bloqué au PSG. Le joueur est écarté des plans parisiens et tout se met en place pour un transfert futur au Real Madrid. En Espagne, on est même formel, Mbappé doit arriver à Madrid dans les prochains jours.

Le PSG commence son deuil... de Kylian Mbappé. L'attaquant français a été mis à l'écart pour la tournée au Japon et le loft de Poissy est devenu la nouvelle maison du joueur. Le PSG a accéléré au mercato pour faire venir Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé. Un recrutement pensé, non pas pour accompagner Mbappé, mais pour tourner la page Mbappé. Le joueur français est sourd aux demandes parisiennes de prolonger son contrat cet été. Mais, faudra-il attendre 2024 pour voir le gamin de Bondy revêtir le maillot blanc du Real Madrid ? Rien n'est moins sûr, car le PSG veut à tout prix le vendre en cas de départ. Une option envisagée par le club merengue, ce que confirme ce mercredi le quotidien AS, qui répète que le divoce est désormais total entre Nasser Al-Khelaifi et Fayza Lamari, maman et représentante de Kylian Mbappé.

L'arrivée de Mbappé fortement pressentie à Madrid

Même si Kylian Mbappé semblait hors de prix pour le Real Madrid, la perspective de le signer cet été est bien trop tentante pour être écartée par Florentino Perez. Les mauvais résultats du club madrilène en matchs de préparation et le remplacement de Kaim Benzema par le seul Joselu ont montré la nécessité pour le Real de prendre une star offensive. Avec la fin du mercato imminente, le Real Madrid pourrait obtenir Mbappé à un prix cassé plus facilement qu’il n’y paraît. En Espagne, on se prépare déjà à cette éventualité, allant même jusqu'à évoquer une signature le 31 août peu avant minuit, un scénario déjà connu en 2013 lorsque Gareth Bale s'était engagé le 1er septembre dans les ultimes instants du mercato d'été.

Carlo Ancelotti insists that the squad is closed, but he still prays for Kylian Mbappé to arrive this summer. The Real Madrid players think about Mbappé.



— @relevo pic.twitter.com/OBPrN7ncws — Madrid Universal (@MadridUniversal) July 31, 2023

C'est ce que pense en tout cas le commentateur radio des matchs du Real Madrid pour la radio Onda Cero, Alberto Pereiro. « Je crois que la signature de Mbappé par le Real Madrid va avoir lieu cet été », a-t-il lâché en direct, ne voyant pas les Merengue prendre le risque de laisser le numéro 7 du PSG un an de plus à Paris. Même son de cloche dans la presse écrite espagnole où on sent que le PSG est sur le point de craquer. Le site Defensa Central est même clair : « Mbappé signera pour le Real Madrid dans les prochaines heures », titre le média proche du club madrilène. On s'appuie notamment sur les informations qui filtrent de l'entourage de Kylian Mbappé, mais aussi du club parisien.

Les deux parties veulent mettre fin à un conflit estival n'ayant aucune chance d'aboutir à un accord, le refus du PSG de laisser le meilleur attaquant de l'histoire du club faire la tournée en Asie ayant été le facteur déclenchant d'une rupture totale des discussions. Un transfert au Real Madrid à l'été 2023 reste la meilleure solution possible pour l'ensemble des parties. Ne reste plus à Florentino Perez qu'à attaquer au moment propice, le dirigeant espagnol étant clairement en position de force face à un Nasser Al-Khelaifi inflexible mais qui n'est plus du tout le maître dans ce dossier.