PSG ‍: Mbappé seul au monde, Messi et Neymar lui manquent

Par Guillaume Conte

Le PSG peut déjà s'appuyer sur un Kylian Mbappé en feu devant le but. Mais derrière c'est le néant, et Luis Enrique va devoir trouver la bonne alchimie pour faire oublier les buts que marquaient Neymar et Lionel Messi, malgré les critiques.

Marco Asensio blessé et forfait pour le match face à Dortmund, une statistique assez parlante fait surface au PSG. Depuis le début de la saison, sur les joueurs que Luis Enrique pourra prendre dans son groupe pour le début de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé a marqué 89 % des buts de son équipe. Seul Achraf Hakimi, à Lyon, empêché l’attaquant français d’atteindre les 100 % des buts marqués par son équipe. Certes, Asensio a marqué à deux reprises, mais il sera bien forfait depuis sa blessure avec l’Espagne. Une dépendance cruelle à Mbappé qui s’est déjà ressentie contre Nice ce vendredi soir. Pourtant en petite forme, le champion du monde 2018 a inscrit les deux buts de son équipe, laissant le secteur offensif dans un marasme d’inefficacité.

Gonçalo Ramos ignoré face à Nice

Malgré plusieurs occasions depuis le début de saison, Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé n’ont toujours pas trouvé la mire, tandis que Randal Kolo-Muani n’a pas trop pu se mettre en évidence. Même chose pour Bradley Barcola, qui aurait pu ouvrir son compteur face à l’OL, mais n’a toujours pas trouvé la mire. Si cette statistique permet de conforter la force, la puissance et la précision de Mbappé quand il s’agit de finir les actions, cela rappelle aussi forcément que le départ de deux énormes joueurs cet été ne se compense pas si facilement que cela. Messi et Neymar, même avec leur forme parfois chancelante et leurs absences, avaient tout de même inscrit 39 buts en cumulé la saison dernière. Difficile de voir un duo atteindre ce niveau derrière Kylian Mbappé cette saison, même si l’exercice est encore long et que le PSG ne demande qu’à surprendre favorablement.

Le Paris Saint-Germain s’est incliné contre Nice au terme d’une soirée contrastée, entre l’émotion d’un hommage touchant et la frustration d’un scénario défavorable (2-3). Retour sur le match. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 15, 2023

Mais pour cela, il va falloir alimenter ces joueurs, et ce n’est à l’heure actuelle pas le cas. Contre Nice, Le Parisien souligne que Ramos n’a touché que 17 ballons. Même s’il reste avant tout un finisseur, le Portugais n’est pas trouvé, et les centres ne le cherchent pas souvent. Des éléments à corriger, ce qui est normal après une révolution telle que celle connue cet été, mais Luis Enrique n’a pas non plus trop de temps à perdre, sachant que d’autres problèmes se trouvent aussi au milieu, où Paris semble un peu perdu quand Manuel Ugarte n’est pas là. Et également en défense, où l’équilibre n’est pas optimal alors que les centraux ont un déficit de vitesse qui ne permet pas de les laisser à l’abandon dans les 1 contre 1. Beaucoup de corrections à faire donc pour l’entraîneur espagnol du PSG, alors qu’une contre-performance face à Dortmund ce mardi ferait tout de même très mauvais genre.