PSG ‍: Mbappé se fait détruire après le naufrage à Newcastle

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé est totalement passé à côté de son match contre Newcastle. Même si le numéro 7 du PSG n'est pas le seul coupable de cette déroute, mais compte tenu de son statut, forcément, cela inquiète.

Copieusement sifflé par le bouillant public de St James' Park dès ses premiers ballons, Kylian Mbappé a été totalement absent lors de cette rencontre face à Newcastle. Jamais dans le bon tempo, et pris au piège d'une défense anglaise plus physique que réellement forte, le champion du monde 2018 n'a pas été à la hauteur du rendez-vous. Et ce n'est pas la première fois cette saison que Mbappé passe à côté d'un match et forcément cela vaut à l'attaquant français du PSG de prendre une vraie rouste sur les réseaux sociaux. Fort des événements de l'été au Paris Saint-Germain, le retour de bâton est très violent.

Les fans de Messi et Neymar se défoulent sur Mbappé

Mbappé quand il a vu qu'il ne pouvait plus remettre la faute sur Messi et Neymar.#NEWPSG pic.twitter.com/ehnDr01pzy — Messiah Yaniss 🇨🇵🇩🇿 (@D3stinymarouan) October 4, 2023

Et ce sont les supporters de Neymar et Lionel Messi qui se sont déchaînés contre Kylian Mbappé, accusé d'avoir fait virer ses deux anciens coéquipiers. « Ils ont insulté la daronne à Neymar et Messi (leurs meilleurs joueurs) en suçant Mbappe et Kolo Muani pour perdre contre Newcastle le football à une justice », « Il est où le projet Île-de-France de Mbappé ? », « Quelle belle vie il a Mbappe, il rate absolument tout, perd la balle et ne fait aucun effort défensif mais demain Riolo et compagnie vont critiquer Donnaruma mdrrr », les quolibets sont tombés par dizaines sur le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain.