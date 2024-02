PSG ‍: Mbappé s’en va, la France rend hommage à son héros

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Le probable départ de Kylian Mbappé cet été ne laisse personne indifférent, pas même le gouvernement. La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a en effet rendu hommage à l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé n’ont encore rien annoncé, mais leur séparation ne fait plus aucun doute. L’attaquant de 25 ans va quitter le club francilien à la fin de son contrat cet été, probablement afin de rejoindre le Real Madrid. Le Bondynois va évidemment tenter de terminer son aventure parisienne de la meilleure des manières.

Au micro de RMC Sport, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra se dit triste de le voir quitter la Ligue 1 mais lui souhaite bonne chance pour le futurhttps://t.co/T1Pgj3plUr — RMC Sport (@RMCsport) February 22, 2024

Mais pour Amélie Oudéa-Castéra, il est déjà temps de rendre hommage à l’international français. « C’est vrai que là, manifestement, il y a une page qui est en train de se tourner, a commenté la ministre des Sports interrogée par RMC. Moi je retiens d’abord tout ce qu’il a apporté de formidable à ce championnat. En Ligue 1, il en aura été l’un des plus marquants héros des dernières années clairement. Je crois qu’il faut lui souhaiter bonne chance et une bonne continuation dans son parcours. »

Mbappé restera la fierté de la France

« Quand on a un talent de cette envergure, ça fait toujours quelque chose, a-t-elle ajouté. Mais je pense que, où qu’il soit dans le monde, il fait rayonner la France. Encore une fois, l’avoir au cœur de notre équipe de France et le voir porter ces échéances qui sont devant nous, ce sera un immense privilège pour nous tous et une grande joie de continuer à l’admirer sur les terrains. » Kylian Mbappé va effectivement disputer l’Euro avec les Bleus, et peut-être même les Jeux Olympiques dans la foulée.

« Je n’oublie pas, moi ministre des Sports, qu’il reste le capitaine de l’équipe de France et avec de magnifiques échéances en cette année 2024, a rappelé Amélie Oudéa-Castéra. Je pense évidemment à l’Euro mais je pense aussi à la perspective des JO. Tout ça est là pour nous réjouir. Je pense qu’on a la chance d’avoir vraiment un grand bonhomme avec lui. Il faut lui envoyer nos pensées et toute notre bienveillance. » Sur un ton bien différent, certains observateurs reprochent au Parisien le timing des fuites sur son départ.