PSG : Mbappé remplaçant, Nabil Djellit hurle au scandale

Sauf grosse surprise, Kylian Mbappé sera sur le banc du PSG au moment du coup d'envoi contre l'Atalanta. Et cela n'emballe pas tout le monde.

L’entraîneur du Paris Saint-Germain l’a annoncé mardi soir, Kylian Mbappé ne sera pas titulaire pour le quart de finale de la Ligue des champions face à l’Atalanta. Mais Thomas Tuchel a précisé que l’attaquant français pourrait entrer en seconde période si besoin s’en faisait sentir. Pour Nabil Djellit, cette décision du technicien du PSG est tout de même assez incompréhensible, car le club de la capitale ne doit surtout se faire éliminer par la formation de Bergame. Et il est évident qu’avec Kylian Mbappé le Paris Saint-Germain est nettement plus fort que sans lui, surtout lorsque le duo qu’il compose avec Neymar fonctionne.

Et Nabil Djellit de donner sa version des faits. « Je regrette la décision de Thomas Tuchel de ne pas faire débuter Kylian Mbappé. Contre l’Atalanta le PSG ne doit pas se manquer, c’est une finale. Si un joueur est apte à disputer 20 minutes, jouer 60 minutes c’est pareil, il y aura autant de probabilité qu’il se blesse. Ce que je ne lui souhaite pas évidemment. Mbappé est un élément clé sur le plan tactique pour ce match, s’il démarre il change le rapport de force. L’Atalanta ne se comportera pas du tout de la même manière et jouera moins haut. Cela permet également de rebonifier Neymar, car l’arme fatale c’est la connexion Neymar-Mbappé. On lui a déjà retiré Verratti, s’il y a la possibilité de mettre Mbappé, mais qu’on lui mette tout de suite et ça va tout changer, car il va plus vite que les autres », explique le journaliste de France Football.