PSG : Mbappé ou Neymar, le Roi Pelé a choisi !

Dans : PSG, Foot Europeen.

On le sait Pelé suit de très près les performances de Kylian Mbappé, le dieu vivant du football ayant souvent parlé de l'attaquant français du Paris Saint-Germain via les réseaux sociaux. Et récemment une marque de luxe a décidé d'associer les deux footballeurs pour une publicité. Dans un entretien accordé à A Foa de Sao Paulo, relayé en France par FootMercato, le Roi Pelé a évoqué le cas de Kylian Mbappé, mais également celui d'un autre joueur du PSG qu'il connaît bien, Neymar. Pas très tendre avec la star brésilienne, Pelé admet quand même qu'il l'estime plus complet que Mbappé.

« C’est devenu difficile de défendre Neymar pour toutes les choses qu’il fait autour du football. Et j’ai parlé avec lui, je lui ai dit qu’il avait du football à revendre. J’ai été deux fois avec lui en Europe récemment, nous avons discuté et je lui ai expliqué cela : Dieu t’a offert un don pour le football. Mais ce que tu as fait, ça complique tout (...) Tout le monde me compare avec Mbappé. On se ressemble pas vrai ? Mais il a déjà 19 ans. Il a gagné le Mondial (...) Je crois que Neymar est un footballeur plus complet, mais en Europe, tout le monde parle davantage de Mbappé », explique le légendaire joueur brésilien, qui ne veut tout de même pas se fâcher avec les nombreux supporters de Neymar. Toujours aussi habile le Roi Pelé...