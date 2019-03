PSG : Mbappé, Neymar, Jordan, l'incroyable pari gagné d'Al-Khelaifi

Dans : PSG, Ligue 1.

Nasser Al-Khelaifi n'est pas du genre à faire le malin chaque semaine dans les médias, mais depuis des mois le président du Paris Saint-Germais le répète lors de ses rares déclarations, il a entièrement confiance dans la capacité du PSG à être dans les clous du fair-play financier. Il y a une semaine, le patron qatari signait un contrat historique avec Accor, qui va devenir sponsor maillot du Paris SG pour un montant dont il se dit qu'il pourrait atteindre 60ME par saison. Et si le groupe hôtelier dépense une telle somme ce n'est pas pour rien, la visibilité de la tunique parisienne étant colossale.

Bien évidemment, Accor est surtout intéressé par les performances sportives de Neymar, Kylian Mbappé et leurs coéquipiers. Mais c'est une évidence, on n'a jamais autant vu de maillots du Paris Saint-Germain dans les rues, et pas uniquement dans la capitale. Et cela se confirme ce samedi, puisque Le Parisien révèle que depuis la signature de Neymar et Mbappé, puis l'accord avec Michael Jordan, la vente des maillots du PSG a explosé. Si la saison passée, le Paris SG avait touché 55ME grâce à la vente de 800.000 maillots, pour 2018-2019 le club parisien dépassera allègrement le million de tuniques vendues, ce que quatre clubs seulement font en Europe, à savoir Manchester United, le Real Madrid, le FC Barcelone et le Bayern Munich. Rien que le maillot fait en association avec Michel Jordan a déjà dépassé les 150.0000 exemplaires, permettant au PSG de vendre 470% de maillots en plus aux Etats-Unis. Tout cela va évidemment impacter très positivement les comptes du Paris Saint-Germain qui, pour mémoire, vendait 250.000 maillots en 2011-2012.